國內鐵道建設拚國產化 商機達1.97兆元

工研院與交通部鐵道局30日合辦「鐵道產業技術發展論壇」，超過100名產官學研專家交流鐵道運輸關鍵技術與政策趨勢。（記者蔡昀容攝）

2025/04/30 20:50

〔記者蔡昀容／台北報導〕國內鐵道建設到2030年商機可望達1.97兆元，工研院與交通部鐵道局今（30日）合辦「鐵道產業技術發展論壇」，超過100名產官學研專家交流鐵道運輸關鍵技術與政策趨勢，助產業搶攻鐵道國產化商機，打造國產化鐵道供應鏈。

鐵道建設橫跨車輛、號誌、通訊、供電等不同軟硬體領域。鐵道產業技術發展論壇今在台北舉行，台鐵、高鐵、台北、新北、桃園、高雄、台中捷運等國內鐵道公司，以及交通部鐵道局、工研院、台灣德國萊茵、鐵道技術研究與驗證中心、中華軌道車輛工業發展協會、台灣軌道工程學會等單位出席。

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交通部次長伍勝園表示，過往鐵道關鍵技術多掌握在國外廠商，交通部為此積極推動鐵道國產化，2021年推動鐵道產業發展補助計畫，輔導10餘家學研機構及企業，逐步建立車門、集電弓、轉向架、轉轍器、計軸器及輕軌號誌等六大關鍵次系統的自主技術，目標達成8項系統國產，未來國內鐵道系統如需修改或做延伸線，較不受制於國外廠商，更可降低維修保養成本，國內廠商也可透過技術驗證取得實績，進一步爭取海外市場。

工研院副院長胡竹生表示，面對鐵道產業需求，工研院從3大面向協助鐵道產業發展。首先在跨領域合作上，工研院與產官學研緊密合作開發國產化設備，如工研院、鐵道公司、機車業者合作開發「電動雙向軌道巡檢自動檢查模組」，導入可替換國產電池，讓巡檢載具電池輕方便替換，更結合量測技術，自動化檢測出鐵道缺陷狀況；其次，透過前瞻智慧偵測系統開發，進行預防性維護，如工研院研發的「異物偵測入侵系統」，以AI影像分析，快速辨識預警入侵鐵道的障礙物；最後在國際市場接軌上，工研院除技術協助，也規劃透過策略聯盟、技術移轉與實績合作等模式，逐步將國內技術能量推向國際市場。

交通部鐵道局長楊正君、工研院機械與機電系統研究所組長陳星壁、台灣德國萊因公司軌道運輸事業部總經理詹家維出席論壇，分別以「台灣鐵道產業及智慧化發展策略與成果」、「鐵道產業國產化成果分享」及「國際鐵道標準與國產化接軌」進行專題演講。並邀請產官學研專家進行對談交流。

楊正君表示，國產化及智慧化是鐵道產業發展重點，鐵道局自2021年起推動研發補助，目前轉轍器、車門及集電弓已列為汐東捷運國產化約定項目；另今年起將投入5年4.5億元，補助國內鐵路與捷運機構規劃智慧鐵道及建置雲平台，藉此推動鐵道數位轉型，提升行車安全、服務品質及營運維修應變效能，並可帶動未來鐵道技術開發及應用創新，建構產業供應鏈。

陳星壁分享許多工研院攜手產業開發的鐵道技術。如開發台灣首套用於輕軌的「雙扇外開電動滑塞式車門系統」，該系統不但符合國際安全規範標準，並於淡海輕軌通過實車檢測；工研院與高鐵公司合作「轉向架走行測試設備」，取代過往列車在「廠內低速測試」的做法，精進正線高速測試的安全；工研院也打造台灣首座「車廂自動化噴漆工廠」，取代傳統人工噴漆，提升車廂噴塗效率，確保品質，也大幅降低維運成本。此外亦與台鐵、高捷、桃捷、北捷、新北捷等公司，共同合作建置研發多項車輛維修智能檢測設備及替代性零組件。

詹家維表示，交通部已依據世界軌道主流標準包含歐洲標準、UIC等，逐步發展鐵道類標準整體架構。國內大力推動軌道產品國產化之際，應以「國際標準為師」來開發設計，並在通過ISO／IEC 17025合格實驗室測試，及ISO／IEC 17020檢驗／驗證機構的安全驗證與認證後，得到進一步功能、安全及品質保障，後續也可透過交互認證的機制，更快速將產品投入營運使用，同時也具備拓展海外市場的能力。

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