南市某前校長被申訴霸凌 教育局：已調查秉公處理絕無包庇

關於南市某校前校長遭投訴霸凌案，南市教育局主秘陳宗暘澄清說明。（教育局提供）

2025/04/30 17:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於今（30）日立委受理民眾陳情某校前校長疑似職場霸凌案，南市教育局嚴正聲明，接獲某1名教師申訴後，即已依法啟動調查秉公處理，絕無包庇情事，至於其餘教師並未提出霸凌申訴。

教育局表示，依「台南市政府及所屬各機關學校員工職場霸凌防治與申訴作業注意事項」程序啟動調查，但在調查程序進行中，申訴人於2023年7月3日自行撤回霸凌申訴，該局也依程序於同年7月7日函復申訴人同意撤回，並予以結案。

請繼續往下閱讀...

教育局表示，依職場霸凌防治與申訴注意事項第9點規定，申訴經撤回後，不得對同一事件再行申訴，且該案已逾救濟時效，如果當事人認為處置不當或遭受霸凌，皆可檢具新事證依程序提出陳情或申訴等救濟管道。

有關事件當事人質疑教育局因議員施壓而包庇學校，教育局也嚴正駁斥，當時是事件當事人透過教師團體向議員陳情，並未向該局副局長陳情，如今被指控洩漏投訴人身分，不僅與事實不符也嚴重扭曲真相。

教育局表示，當時係應邀出席議員召開的協調會，絕無包庇情事。而當事人反映學校對教師心理危機處理不當，於獲知當事人有表達自殺意念時，即依規定進行校安通報及自殺防治通報，針對個別教師如有心理諮商輔導需求，也會提供相關輔導資源。

教育局表示，該案所涉學校因校內長期紛爭不斷、屢見相互檢舉與陳情事件，嚴重影響校務運作與學生受教權益。教育局除接獲有關校長管理問題陳情外，在2023年4月至5月間也陸續接獲校內教師6項違失行為，包括教學品質差、情緒控管不佳、外洩業管公文與不實投訴爆料、逕自查詢非職務權限之他人個資及外洩知悉並持有職務上不應知悉或持有之公文資料等，經該局組成調查小組於2023年8月完成調查，確定6項違失皆屬實，核予記過、申誡等處分，而當事人所提出之訴願也遭駁回。

據了解，民進黨立委范雲今日召開記者會，提出職安法修法，增設「再申訴機制」等訴求。會中有位台南蔡老師指稱當時的校長霸凌女性教師，並質疑透過議員關說教育局，逃避調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法