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    台中忠明南路改善工程完工 提升通行安全3設施曝光

    台中市南區忠明南路逾3公里道路燙平工程。（圖：市府提供）

    台中市南區忠明南路逾3公里道路燙平工程。（圖：市府提供）

    2025/04/30 16:47

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市府爭取中央補助斥資1.54億元，針對忠明南路（南屯路1段至國光路）啟動改善，市長盧秀燕今（30日）出席完工典禮，感謝中央政府補助及地方民代、建設局團隊的協助，強調此次工程聚焦「路面燙平」、「人行道拓寬」及「交通動線優化」三大重點，全面提升通行安全與都市景觀。

    盧秀燕表示，忠明南路是台中市區重要幹道，全長超過20公里，沿線人口密集、商家林立，要全面改善實屬不易。市府規劃分5個計畫推動整修工程，今日完成南屯路1段至國光路路段，另崇德路至北屯路段正在施工中，國光路以南段則已進入設計階段，未來全線將完成整體改善。

    盧秀燕說，此次改善涵蓋三大重點：第一、採高標準燙平鋪設技術，確保道路平整與耐用性；二、人行道拓寬至3公尺，有效提升2萬多名學生與居民的行走安全；第三、優化交通動線與標誌、增設照明等，針對事故熱點進行檢討設計，增設槽化線、放大安全等待區、擴建中島設施並重劃標線，全面提升交通秩序與安全。

    內政部政務次長董建宏指出，他於中興大學任教期間，學生針對台中市民對道路交通安全改善的滿意度進行調查，結果顯示超過85%的市民表示滿意，足見市府的努力已深獲民眾肯定，未來忠明南路全線完工後，將成為兼具機能、安全與美觀的現代化市區幹道，為市民帶來更優質的交通環境。

    本次工程經費約1.54億元，其中中央補助達82%，總改善長度3.43公里，燙平面積8.9萬平方公尺，並拓寬超過3公里人行道，改善15處路口、增設42處庇護島、89處無障礙斜坡道、共桿號誌32支及纜線下地近2公里，綠化植栽達2700平方公尺，打造宜居環境。

    建設局提醒，此次為提升行人安全及行車順暢，庇護島加設防撞軟桿，中央分隔島及槽化島也汰換反光導標，以強化視覺辨識度，請駕駛人行經路口應減速慢行，並注意車前狀況，共同維護行車及行人安全。

    忠明南路改善工程今天舉行完工祈福典禮。（記者許國楨攝）

    忠明南路改善工程今天舉行完工祈福典禮。（記者許國楨攝）

    市長盧秀燕強調，此次工程將全面提升通行安全與都市景觀。（記者許國楨攝）

    市長盧秀燕強調，此次工程將全面提升通行安全與都市景觀。（記者許國楨攝）

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