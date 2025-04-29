虎尾率雲縣之先推「長照見學計畫」 長輩參訪機構更懂申請資源

虎尾鎮率全縣之先推出「長照見學計畫」，讓長輩們實地走訪長照機構，實際了解資源申請等方式。（記者李文德攝）

2025/04/29 14:24

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮65歲以上人口近1.3萬人，佔全鎮18％。鎮公所為讓長者們更了解縣內長照資源，率全縣之先推出「長照見學計畫」，讓鎮內17處社區關懷據點，規劃3處與長照有關機構參訪，讓長者更知曉如何使用長照資源。

虎尾鎮長林嘉弘指出，目前鎮內共7萬1311人，其中65歲以上長者共1萬2844人，占全鎮人口比例18.01％，因此照顧長者的需求刻不容緩。因此公所自籌近30萬元，針對鎮內17處社區關懷據點啟動「長照見學計畫」，更是率全縣之先提出。

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林嘉弘說，由於長者們一旦有長照輔具、照護相關需求，往往僅有講座、宣導等實際面臨要申請時，面對不知如何申請，故此計畫將帶領關懷據點長輩們實際走訪雲林縣輔具資源中心、日間照顧中心、長照關懷據點或健身俱樂部等，以「實地參訪、深化認識」為核心價值，透過實際參訪，增進居民們對於輔具評估、長照申請，資源串聯等實務面的理解，讓「長照」不再是抽象名詞，而是實質貼近生活。

虎尾頂溪社區發展協會理事長蘇坤福表示，以往許多長輩面臨申請長照需求時，不知該如何申請，透過實地踏查後，由機構專人親自解說申請方法、流程等，也讓長者們不會無所適從。而參訪後，社區內也會建立追蹤平台，讓長者們可以透過平台窗口協助申請。

另鼓勵長者運動健身，避免肌少症發生，減少老化、失能，雲林縣府爭取國民健康署補助，今年核定8處銀髮健身俱樂部，今日虎尾「長春銀髮健身俱樂部」正式啟用。立法委員張嘉郡、雲林縣衛生局長曾春美及多位地方民代與林嘉弘出席共同揭牌啟用。

曾春美表示，此俱樂部開放時間為週三至五上午9點半至下午4點半，免費提供65歲以上使用6台健身器材，更由俱樂部中專業師資、營養師提供諮詢，讓長者們可以快樂運動。

曾春美表示，今年國健署核定縣內設置8處銀髮健身俱樂部，分別為斗六2處、虎尾、土庫、褒忠、口湖、西螺，今年底全縣可達27處銀髮健身俱樂部，各處開放時間不同，有興趣長輩可就近洽詢當地的健身俱樂部。

虎尾鎮率全縣之先推出「長照見學計畫」，讓長輩們實地走訪長照機構，實際了解資源申請等方式。（記者李文德攝）

虎尾鎮「長春銀髮健身俱樂部」，今隆重揭牌啟用。（記者李文德攝）

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