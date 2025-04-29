狂犬病疫苗開打！彰化巡迴6場 打針、植晶片一次搞定

可愛的毛孩在八卦山大佛前開心亮相，彰化縣動防所提醒飼主，守護毛孩健康，從預防做起，5月縣內有6場狂犬病預防注射巡迴活動，毛孩爸媽別忘了帶寵物打疫苗並辦理登記。（圖由民眾提供）

2025/04/29 13:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕毛孩爸媽注意了！彰化縣狂犬病預防注射及寵物登記巡迴活動來了，彰化縣動物防疫所將於5月7日到22日，在埤頭鄉、彰化市、北斗鎮、埔鹽鄉、花壇鄉、社頭鄉共辦6場，就是要方便飼主帶毛孩就近打疫苗、辦登記，一次搞定。

狂犬病一旦發作致死率近100％，狗狗貓貓出生滿3個月就要每年施打一次疫苗。現場施打每劑只要140元，如果要順便辦理寵物登記、植入晶片，記得攜帶身分證，已絕育的本縣毛孩只要100元（免登記費、晶片植入費100元），未絕育則是200元（登記費100元、晶片植入費100元）；外縣市飼主收費較高，已絕育每隻800元（登記費500元、晶片植入費300元），未絕育則每隻1300元（登記費1000元、晶片植入費300元）。

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動防所也提醒民眾，飼主若沒幫寵物打狂犬病疫苗，依法將被3萬元以上15萬元以下罰鍰，且沒辦理寵物登記、植入晶片，也可能挨罰3000到1萬5000元，寵愛毛孩就應定期施打疫苗。

6場巡迴場次為5/7（三）上午9到11時埤頭鄉圖書館、5/10（六）下午3到5時彰化市 延平公園、5/13（二）上午9到11時北斗鎮新生里辦公室、5/14（三）上午9到11時埔鹽鄉打廉村活動中心、5/15（四）上午9到11時花壇鄉公所前廣場、5/22（四）上午9時到11時30分社頭鄉崙仔庄天門宮。

彰化縣動物防疫所將於5月7日到22日，在埤頭鄉、彰化市、北斗鎮、埔鹽鄉、花壇鄉、社頭鄉共辦6場狂犬病疫苗注射與寵物登記活動，民眾記下來時間地點，方便就近前往。（圖由動防所提供）

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