樹保人員有望上路 拚年底招考培訓

國內受保護樹木約有2200棵，森林法2015年新增樹保後，規定若要修剪、移植受保護樹木須有專業資格，經過10年，樹保人員培訓考選終於有望於年底上路。（資料照）

2025/04/28 17:53

〔記者楊媛婷／台北報導〕地方政府多委託民間修剪、移植、或養護樹木，但常受限於專業不足或經費有限，常修剪不當等，農業部林保署第三度預告樹木保護專業人員培訓考選與分級認證辦法，未來修剪受保護樹木須有證照，已與產業團體完成溝通，最快年底舉行考試與培訓。

2015年森林法的樹木保護專章立法通過，但樹保人員培訓考試與分級制度卻因業界意見不一卡關10年，林保署經多次溝通後，再次預告法規草案，參照現行從事樹木養護工作人員之專業能力，採訓考分離（即考選）方式，選拔出實作級、基礎級、進階級三等級專業人員；針對非相關科系者採訓考合一，培訓出基礎級或進階級專業人員，預計將由中央委託或委任政府機關辦理各地區樹保人員考選；培訓則會和各地方大學合作；考選或培訓合格者，必須接受8小時到36小時的實習，證照5年一換；其中實作級人員，本國籍滿18歲就可報考。

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林保署森林產業組樹木保護科科長許賢斌說明，會訂定樹保人員培訓考選制度是因應森林法針對受保護樹木（指百年以上老樹）須定時普查，並且以不移植、不修剪為原則，若需要移植修剪，則必須由專業人員執行。

許賢斌表示，國內受保護的樹木約有2200棵，國內從事景觀樹木修剪相關工作的從業人數則約3萬多人，隨路樹栽種普及，以及對公共安全意識的提升，許多地方政府發包樹木修剪工程時，都會要求投標廠商必須上該縣市規定的培訓班或修剪訓練班，目前雙北、基隆、桃園、屏東等縣市針對樹木修剪培訓就有串聯課程，但目前這些課程僅是針對一般的樹木修剪。

過去國內若要對受保護樹木修剪、移植等都必須先遞交計畫書，並經地方政府審核通過才可執行，許賢斌表示，未來隨樹木保護專業人員培訓考選與分級認證辦法正式上路後，將會要求計畫書須由樹保人員擔任提案人員。

許賢斌指出，已經產業團體溝通，並和林試所合作建置教材、題庫等，因此法案預告期縮短為14天，盼最快年底就可舉行考試及培訓。

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