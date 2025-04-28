WSSA競技疊杯世界錦標賽總成績出爐 我國全球第3名

2025WSSA競技疊杯世界錦標賽總成績出爐，我國16名選手力拚佳績，拿下全球第3名。（圖由中華競技疊杯運動推廣協會提供）

2025/04/28 13:42

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣小將疊出世界高度！2025年WSSA競技疊杯世界錦標賽落幕，總成績出爐，23國、411位好手齊聚角逐最高榮耀，台灣代表隊僅派出16位小將，卻氣勢如虹、力拚全場，最終勇奪25金、14銀、12銅，締造驚人佳績，大會特頒「金牌數全球前三強」榮譽，我國以小兵立大功之姿榮獲全球第3，僅次於德國（108人）與馬來西亞（37人），台灣精神越級打怪，閃耀世界。

其中，新北市裕德實驗高中15歲女將曾渘媃，在15-16歲女子組橫掃三冠，以1.681秒（3-3-3）、2.144秒（3-6-3）、6.078秒（Cycle）三戰封后，個人3項全數挺進SOC女子組不分齡挑戰賽，皆為全場不分齡第3名，All Around個人3項加總成績9.893秒居全場第3名，再加上洲際大挑戰賽代表亞洲出戰奪冠，個人收下6金、2銀、4銅，成為本屆金牌數最多選手，名副其實三冠后。

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拿下最多金的男子選手，桃園市錦興國小10歲小將呂侑宸，個人三項3-3-3、3-6-3、Cycle全數奪冠，榮登9-10歲男子組三冠王，也在雙人項目與15歲的曾渘媃搭檔，挑戰16歲以下組別，聯手奪得雙人銀牌；並作為Taiwan Rabbit隊主力，助隊強勢拿下10歲以下徒手接力與Cycle雙金，展現超齡心態與爆發力，個人收下5金、2銀。

首次出征世界賽8歲小將林詩淇，於7-8歲女子組3項皆奪金，成為年紀最小的三冠后，並與搭檔范榕容攜手摘下雙人Cycle金牌，范榕容也是9-10歲女子組個人3-3-3的冠軍選手。

此外，成功大學18歲「穩定女王」陳柏妤，繼去年美國奧蘭多世界賽爆發後，今年在17-18歲女子組再度封后，在個人3-6-3以2.176秒奪冠，位居全場第3名，晉級SOC不分齡挑戰賽，第一次試疊即打破決賽成績，以2.090秒成為全場不分齡第二快的女子；Cycle則以5.849秒奪冠，也成為SOC不分齡挑戰賽第2快的女子選手；All Around總成績9.654秒，榮登全場第2名。杜旻澍（6歲）及杜旻澔（7歲）兄弟檔則奪下雙人Cycle金牌。

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