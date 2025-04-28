當水上摩托車遇見海龍快艇 熄火立正排隊站好

水上摩托車遇到海龍快艇，在海上立正排隊站好。（截取臉書 Threads 動態）

2025/04/28 10:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來盛行的水上摩托車活動，常見成群結伴穿梭台灣至澎湖海域，享受海面上競速、無拘無束的快感，但日前卻在澎湖「吃癟」，當這些海上霸王遇見海龍快艇通過，立即熄火、排隊站好，目視海龍快艇通過，讓全程目擊的民眾笑稱海上飆車，遭到警察臨檢，錄影畫面上傳「脆」，引發各界熱議。

水上摩托車是一種短距航行的小型動力船隻，以噴水推進器作為動力替代輪胎驅動，由於外型、操控方式及速度與陸上的機車相類進而得名。近年來流行成群結伴，挑戰台灣黑水溝，由台灣跳島航行至澎湖，前方會有安全戒護船領軍，負責油料、食物補給及安全戒護等，東吉、花嶼、虎井、望安一路延伸至澎湖馬公本島亞果碼頭，都常見水上摩托車隊蹤影。

請繼續往下閱讀...

日前一組水上摩托車隊，浩浩蕩蕩通過西嶼牛心灣海域，有車手在海面上飆車，快速在海面上衝刺，掀起陣陣浪花，正當這名車手洋洋得意之際，馬上後面就出現海龍快艇，快速航行通過，嚇得立即熄火停車，其他緊隨其後的水上摩托車見狀，也依樣畫葫蘆，形成排隊立正站好的有趣畫面，不知情的人還以為是遭到警察攔檢。

其實海龍快艇速度快，噸位又較重，經過造成的浪花角，可能會造成水上摩托車翻覆，導致人員落水意外，為避免傷亡產生，水上摩托車車友都會選擇「禮讓」，才會出現熄火立正排隊站好的有趣畫面。

海龍快艇突然出現，水上摩托車熄火等待，好像遭到警察攔截。（截取臉書 Threads 動態）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法