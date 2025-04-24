國民海味「黃魚」石首魚資源恐枯竭 中山大學籲保育登國際期刊

高經濟價值魚種石首魚（俗稱黃魚）對氣候變遷造成的溫度改變，恐隨著全球暖化加劇正面臨資源枯竭風險。（中山大學提供）

2025/04/24 19:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕國立中山大學海洋生態與保育研究所助理教授林裕䕒研究發現，高經濟價值魚種石首魚（俗稱黃魚）對氣候變遷造成的溫度改變，具高度敏感，卻隨著全球暖化加劇正面臨資源枯竭風險，盼政府將石首魚列為優先保育與管理的目標物種，以因應可能的生態與經濟衝擊，該研究成果已獲國際期刊《Estuarine, Coastal and Shelf Science》接受刊登。

據了解，石首魚科下包含黃魚，是台灣近海漁業的重要經濟魚種之一，廣泛分布於西部沿岸海域，因肉質鮮美且具高市場價值，一直是漁民及消費者關注的焦點。

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林裕䕒指出，由於石首魚對海水溫度變化極為敏感，升溫將直接壓縮其適生棲地範圍，若不即早納入保育管理規劃，未來數十年內可能面臨資源枯竭風險。

研究團隊表示，研究以「魚類重要棲地」為核心概念，透過4年的實地調查，累積大量生態觀測與環境變數資料，研究期間，團隊搭乘新海研三號研究船，定期進行標準化的科學拖網調查，蒐集魚類族群分布、體型、數量及環境參數等資訊，涵蓋範圍橫跨屏東枋寮至苗栗外海，記錄台灣西部沙泥底質海域的魚類多樣性與空間變異。

研究發現不同魚種的分布並不一致，例如石首魚與舌鰨在中部海域較多，而蝦虎魚與海蛾則偏好南部海域；結果顯示，無法單靠劃設單一區域就涵蓋所有保育目標，各類魚種對環境變因的反應亦不相同，以石首魚為例，牠對於低溫深水海域的偏好，暗示在未來氣候暖化下，台灣海岸石首魚族群數量可能會明顯降低，進而影響沿近海漁民的收穫。

本研究結果提供魚類空間分布資訊、與環境因子的相關性外，可作為中央與地方政府劃設保護區、調整漁業管理與氣候調適政策的重要科學依據。

林裕䕒指出，面對日益加劇的氣候風險與海洋資源壓力，應以科學為本，推動具前瞻性的海洋保育政策，期望能協助政府更有效辨識優先保育物種與區域，強化台灣海洋生態系統的韌性，達成資源永續與漁業發展並進的雙重目標。

國立中山大學海洋生態與保育研究所助理教授林裕䕒研究發現，高經濟價值魚種石首魚（俗稱黃魚）對氣候變遷造成的溫度改變，恐隨著全球暖化加劇正面臨資源枯竭風險。（中山大學提供）

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