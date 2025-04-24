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    濁水溪裸露地面積剩170公頃 四河分署：汛期將至加強疏浚

    去年7月凱米颱風沖毀多年濁水溪揚塵防治工法裸露地面積約849公頃，經四河分署整治，現剩170公頃。（圖由第四河川分署提供）

    去年7月凱米颱風沖毀多年濁水溪揚塵防治工法裸露地面積約849公頃，經四河分署整治，現剩170公頃。（圖由第四河川分署提供）

    2025/04/24 12:11

    〔記者李文德／雲林報導〕去年7月凱米颱風沖毀多年濁水溪揚塵防治工法，河床裸露地增加至849多公頃裸露地，雲林西螺、崙背等地居民感受天氣品質變差。水利署第四河川分署持續投入防治，現僅剩170公頃裸露地。四河署表示，因應汛期將至，將加強河道瓶頸段疏浚，評估河道內揚塵高風險潛勢區位，於重點區域佈設緊急應變機具。

    濁水溪揚塵問題已纏繞當地百餘年，2018年時任行政院長的賴清德視察時，強調整合中央部會及地方持續治理，經費沒有上限，便開始揚塵治理計畫。原濁水溪裸露地面積從近1600公頃，大幅減少到去年7月的99公頃，揚塵日發生下降至2天，不過凱米颱風後，河水大面積沖刷導致裸露地大量出現，地方擔心是否會再次上演「呷飯攪沙」惡夢。

    四河分署表示，凱米颱風後加強防制措施，包括水覆蓋、河道整理、防洪林帶、空灑草籽、鋪設稻草蓆，已控制到100公頃以下，但10月底又遭康芮颱風破壞，裸露面積又變大至494公頃，經持續努力後目前裸露面積剩170公頃，為可控制的範圍，並不致產生揚塵，統計復原與防制總面積1823公頃。

    四河分署副分署長張朝恭表示，因應汛期將至，將針對河道瓶頸加強疏浚，以確保主流路的通洪能力，減少河道裸露地面積，降低揚塵風險並提升河防安全，另已培厚完成複式斷面區域新植防洪林帶，推動長效型綠覆植生，增強河道抗風韌性。

    張朝恭指出，將評估河道內揚塵高風險潛勢區位，在重點區域布設緊急應變機具，預先整備稻草蓆等覆蓋材，汛期開始也持續不斷進行防治工作。

    雲林縣環保局表示，去年上半年揚塵日2天、下半年度12天，經四河分署防治下，截至今年截至目前為止3天，汛期將至，將會持續與四河分署密切聯繫，盼避免裸露地面積增加。

    去年7月凱米颱風沖毀多年濁水溪揚塵防治工法，裸露地面積約849公頃。（資料照）

    去年7月凱米颱風沖毀多年濁水溪揚塵防治工法，裸露地面積約849公頃。（資料照）

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