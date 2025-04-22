AI工具應用英語創新教學 北科大績優計畫6週改善口說能力

北科大外語中心講師劉慧雯以ICARE教學模組結合AI口說工具Sensay，助學生提生口說能力。（圖由劉慧雯提供）

2025/04/22 16:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕導入AI工具教英語，學生更敢開口說！北科大外語中心講師劉慧雯以ICARE教學模組結合AI口說工具Sensay，搭配5階段課程設計，應用在大一英語教學，6週就使超過半數學生英語口說能力有所提升，並減低測驗焦慮更敢開口說，獲選教育部教學實踐研究計畫績優計畫。

劉慧雯指出，許多學生因過往缺乏練習機會，對於英語口說會感到焦慮和排斥，尤其學校推動全英語教學，學生會陷入「不知該說什麼」與「不知怎麼唸」的困境。而且傳統課堂人數多，教師難以逐一輔導，若是找英語能力較佳學生帶領，也有可能會讓英語不突出的學生更沒信心。

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劉慧雯提到，校方很鼓勵老師投入創新教學，在教資中心支持下，以介紹、連結、應用、反思、延伸的ICARE教學模組，並讓學生透過AI工具Sensay進行跟讀練習，AI能夠即時評分，並標示錯誤或須修正的發音，學生反覆修正可以得到高分，因此取得成就感，有助重拾口說信心。

在學習成果方面，班上超過半數學生在英語發音及流暢度有顯著進步，且學生的測驗焦慮顯著減少，Sensay工具的使用也顯著降低學生在口說任務中的認知負荷。學生普遍認為ICARE模組的循序漸進及多元活動設計增加了學習興趣與動機，並促進了口說表達，對於面對外國人或全英語課程，更有信心嘗試表達自己。

北科大推動教學實踐研究計畫成效亮眼，107至112年共有30件計畫獲選績優計畫，累計獲獎數全國第一，111年成為教學實踐研究計畫區域基地學校，是全國唯一獲選的技職基地。而今年申請通過49件，為全國第三高，通過率62%則高於全國平均。

北科大校長王錫福表示，為促進技職校院教師計畫申請及通過，辦理教師專業成長活動及年度學們成果交流會，提供一對一諮詢服務、推動跨校教師社群，建立跨校資源共享機制，以帶動更多技職教師投入教學精進行列。

北科大教務長黃育賢指出，學校響應教育部教學實踐研究計畫，透過辦理教學增能研習、推動先導計畫、鼓勵教師發展社群、教學彈薪獎勵機制等資源，同步調整教師評鑑及升等制度，提供多角化的教師支持系統，為教師教學增能與加值。

北科大外語中心講師劉慧雯以ICARE教學模組結合AI口說工具Sensay，提升學生英語口說能力。（記者楊綿傑攝）

北科大今舉辦「教學實踐研究計畫與雙語化學習計畫成果分享會」。（記者楊綿傑攝）

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