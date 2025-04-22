白沙屯媽祖遶境 高鐵加開班次停靠苗栗站

配合白沙屯媽祖遶境活動，台灣高鐵公司今天（22日）宣布，將在5月1日、5月9日、5月10日、5月11日，分別提供45至56班次停靠苗栗站的列車。高鐵示意圖。（資料照）

2025/04/22 14:05

〔記者吳亮儀／台北報導〕白沙屯媽祖遶境將從5月1日開始，台灣高鐵公司今天（22日）宣布，配合遶境活動，將在旅客人數較多的5月1日、5月9日、5月10日、5月11日，分別提供45至56班次停靠苗栗站的列車。

還提供接駁專車

高鐵公司表示，高鐵公司也將與公路局啟動「運具聯防疏運」機制，引導高鐵旅客轉搭客運等大眾交通運具；高鐵苗栗站於客運轉運站（8號公車月台）提供白沙屯接駁專車停靠，並於車站閘門前、1樓大廳（1號出口處）等處設置接駁轉乘導引公告，協助旅客順利轉乘至白沙屯。

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台灣高鐵公司表示，高鐵苗栗站在進香期間除加派人力外，也會安排人員於服務台旁、1號出口位置，進行舉牌及現場引導，敬請旅客配合車站動線規劃。台灣高鐵也將隨時監控車站人潮狀況，必要時將規劃全車自由座（商務車廂除外）的臨時加班車。

高鐵公司表示，旅客前往車站前可預先在企業網站或「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，輕鬆、及時地掌握車站排隊狀況，以利規劃提早到站準備搭車；到站後，可透過站內旅客資訊系統，查詢各車次自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導，依序乘車。

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