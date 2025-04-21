屏東YouBike今年將增1905輛 7月起保傷害險才能租電輔車

屏東縣政府今天宣布，從7月1日起強制投保「公共自行車傷害險」才可租借YouBike 2.0E電動輔助自行車。（記者羅欣貞攝）

2025/04/21 12:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東公共自行車YouBike自2023年2月起啟用，目前站點數達138站，今年將加碼投入1905輛自行車，其中含665輛電動輔助自行車，持續增加站點及擴增服務區域。為維護縣民及遊客騎乘時的安全，屏東縣府今天（21日）宣布，今年（2025年）7月1日起，強制投保「公共自行車傷害險」才可租借YouBike 2.0E（電動輔助自行車）。

屏東縣政府表示，屏東YouBike啟用至今，騎乘人次累積超過300萬人次，其中YouBike 2.0E車輛有電力輔助，讓高齡者、長距離騎行需求者、騎乘上坡路段吃力者皆可輕鬆爬坡、舒適騎乘。為確保使用者的騎乘安全及權益，縣府將自今年7月1日實施新制度，未投保「公共自行車傷害險」者將無法於屏東縣租借YouBike 2.0E。

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屏東縣府提醒民眾租借公共自行車前，可先透過微笑單車官方網站或APP登入YouBike會員後，登錄或再次確認保險資料是否正確，即可免費投保公共自行車傷害險，完成加保後，於全台YouBike服務的縣市騎乘YouBike公共自行車皆能享有騎乘保障，票卡實際使用者與被保險人必須為同一人。

屏縣府交通旅遊處強調，投保公共自行車傷害險是免費的，保障騎乘者在租借公共自行車期間遭受意外傷害事故，致身體蒙受傷害導致死亡、失能或住院時，可憑相關醫療文件，向保險公司申請保險理賠，最高理賠金額為100萬元（未滿15歲者僅提供喪葬費用及失能保險金），住院日額最高1000元。

此外，縣府也呼籲民眾在租借YouBike時，應先完成騎乘安全檢查（包含：確認前後煞車、胎壓、車鈴、車燈、調整座墊高度等）。欲了解更多公共自行車傷害險相關資訊，請至微笑單車官方網站查詢。欲掌握屏東最新活動或縣內公車動態資訊，歡迎下載「屏東go好玩」APP及「屏東公車」APP查詢。

屏東縣YouBike2.0E電輔車，先投保再借車，7月1日起上路。（屏東縣政府提供）

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