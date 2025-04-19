響應地球日 南市3700志工同步清逾30萬根菸蒂

響應2025年地球日，南市環保局發動各區志工走上街頭撿拾菸蒂與垃圾。（南市環保局提供）

2025/04/19 12:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕響應2025年地球日「地球力（Our Power, Our Planet）」主題，南市今（19）日配合環境部，於全市37個行政區同步舉辦「菸蒂不落地．乾淨好福氣」活動，約3700名志工走上街頭撿拾煙蒂與垃圾，合力守護城市環境，共清出逾6噸垃圾，其中菸蒂有52公斤，若以每個菸蒂平均約重0.17公克，相當於撿拾逾30萬根菸蒂，相當驚人！

南市環保局統計，這次全市同步行動，共清理6115公斤垃圾，其中菸蒂52公斤、一般垃圾3995公斤、可回收廢棄物2068公斤，並清除1023個積水容器。

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環保局長許仁澤指出，菸蒂是全球最常見的街頭垃圾之一，每年有超過4.5兆根菸蒂被隨意丟棄，這些含有重金屬和塑膠纖維的廢棄物對環境造成長期污染。除了在地球日強化宣導及清潔，也致贈熄菸柱給人潮較多的商圈，期望透過環境教育，逐步推動「無菸蒂城市」願景。

市長黃偉哲表示，地球日不僅是口號，更是實踐綠色生活的行動。隨手丟菸蒂不僅破壞市容，還可能堵塞排水系統、影響水質。此次活動旨在喚醒市民對「隨手丟」後果的警覺，並鼓勵大家從日常生活開始養成「不亂丟」「撿回來」的好習慣。

南市環保局表示，無論是否吸菸，都可透過撿拾菸蒂、參與淨街活動，向身邊的人宣導正確環保觀念，成為環境守護者的一員。今日在北區花園夜市主場活動，有全球人壽、台灣人壽、全家超商、青商會及環保志工共同響應，透過每一位市民力量，一起守護台南環保永續環境。

南市舉辦「菸蒂不落地．乾淨好福氣」活動，企業及環保志工共同響應。（南市環保局提供）

環保局長許仁澤（右）與民眾一起撿拾街頭菸蒂。（南市環保局提供）

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