竹市國中小及幼兒園教甄開缺142名 美術及藝文、體育各校獨招

新竹市府教育處表示，今年新進教師國中小及幼兒甄試共開缺142名，其中美術及藝文和體育採各校獨招，請有意報考者注意。（記者洪美秀攝）

2025/04/19 12:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕因應龍年入學潮，新竹市府教育處表示，今年新竹市的國中小及幼兒園新進教師甄選共開缺142名，且國中小教甄將參與中區策略聯盟聯合甄式，國中教甄開缺62名，國小暨幼兒園教甄開缺80名，25日起開放線上報名，初試在6月8日舉行，國小複試6月21日、國中複試6月22日，另國中美術及藝術人文和體育班採各校獨立招考方式進行特殊選才，3所市立高中也開出不少高中教師缺額，鼓勵有意挑戰正式教職者參與教甄，有關各類科開缺數、公告錄取名單及招收科別等資訊可參閱新竹市114學年度教師聯合甄選網站。

教育處表示，今年首度將預估缺額及初試錄取人數納列入簡章中，協助考生掌握報考資訊，另國中美術／藝術人文（今年新增）及體育班採各校獨立招考方式進行特殊選才，提供具特殊才能的學生具有多元展能的機會。期透過公平公開甄選機制吸引具專業熱誠的教師加入教育行列。

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教育處表示，今年因國中小學的總量管制學校增加，加上龍年入學潮，提高各校新進教師需求，各國中小學校也開出相對應的教師缺額，教甄方式採網路線上報名，並有筆試及口試和試教等複試等門檻。

今年也針對國中美術及藝術人文和體育相關的教師缺額採各校獨立招考方式進行，期透過特殊選才方式甄選優秀教師，請相關領域教師參考各校缺額及獨招方式。

新竹市府教育處表示，今年新進教師國中小及幼兒甄試共開缺142名，其中美術及藝文和體育採各校獨招，請有意報考者注意。圖為學生上課情形。（記者洪美秀攝）

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