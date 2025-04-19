迎接「粉紅超跑」 崙背信徒送1500個瑜珈睡墊

立委劉建國、雲林崙背鄉代李居安今天發送瑜珈墊與白沙屯媽祖進香的香燈腳結緣，領取民眾大排長龍。（記者黃淑莉攝）

2025/04/19 12:11

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025年苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香將於5月1日出發，預計36小時即5月3日要抵達北港，雲林崙背鄉民代表李居安與同是媽祖信徒的好友們集資準備「期待在崙背遇見祢」的瑜珈睡墊與香燈腳結緣，今（19）日與立委劉建國在崙背服務務發送，有民眾凌晨3點多就從台北開車來領取，今天750個一下子就發完，明天會再發送750個。

一大早立委劉建國、鄉代李居安聯合服務處外大排長龍，引來不少路人好奇，詢問後才知是白沙屯媽祖進香的香燈腳要領取瑜珈睡墊。排第1個的王小姐一早3點多就從台北出發，自己開車大約6點多抵達崙背，她是白沙屯媽祖的信徒，瑜珈睡墊在隨香路上很好用。

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李居安指出，以前他與好友們集資準備飲料，後來發現飲料、食物有很多人準備，討論後覺得香燈腳隨香沿途最不方便是休息、睡覺，後來改訂製瑜珈睡墊，每年還根據香燈腳意見改良，今年有大件、小件，且重量減輕，方便香燈腳攜帶。

李居安說，去年送1300個，今年準備1500個，考量有人週六還要上班，所以今天先送750個，剩下的明天週日再送。

劉建國表示，看到不少虔誠信徒從北、南部來很感動，白沙屯媽祖進香路線不固定，今年預計36小時就要到北港，從時程來看去程應該不會經過崙背，希望回程時間較充裕媽祖能到崙背來賜福，所以地方信徒訂製的瑜珈睡墊上就印上「期待在崙背遇見祢」的字樣，誠心祈求媽祖能來崙背。

2025年苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香，目前已有約27萬人報名，5月1日凌晨出發，3日中午抵達北港朝天宮、4日零時40分進火後登轎回程、11日下午回宮。

立委劉建國、雲林崙背鄉代李居安今天發送瑜珈墊與白沙屯媽祖進香的香燈腳結緣。（記者黃淑莉攝）

崙背的信徒特訂「期待在崙背遇見祢」的瑜珈睡墊與白沙屯媽祖香燈腳結緣，也祈求媽祖能來崙背賜福。（記者黃淑莉攝）

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