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    苗栗縣今年國中小新進教師甄選開缺244名 國中教師名額多4倍

    苗栗縣政府教育處今年共開出國中。小學正式教師職缺244名，是近三年最多，圖為教育處辦公室。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府教育處今年共開出國中。小學正式教師職缺244名，是近三年最多，圖為教育處辦公室。（記者張勳騰攝）

    2025/04/18 15:41

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣今年國中、小學新進教師甄選21日至25日受理網路報名，今年國小開缺128名、國中開缺116名，以往國中只甄選輔導老師，今年比往年多出7、80位，是近三年開缺最多，苗栗縣目前有800多位代課教師，苗栗縣政府教育處也呼籲想一圓教師夢者，可把握今年最佳時機。

    苗栗縣政府教育處學務管理科指出，今年國中小新進教師甄選，共開出244個缺，其中，近年來國中只開出輔導教師約1、20名，今年適逢龍年學子入學未減班，竹南及頭份地區國中又增班的情況下，今年比去年多開出約80位，是近三年來開缺最多。

    教育處學管科表示，今年教師甄選方式仍分筆試、口試及試教，惟方式也有些調整，筆試改為進入複試的門檻，要達到規定的分數才有複試資格，而口試及試教則由各10分鐘調整為15分鐘，其中前10分鐘試教，後5分鐘由甄試委員對考生提出詢答。

    教育處學管科指出，苗栗縣國中小學代課教師佔20％、約800位，多數具有正式教師甄選資格，21日上午八點至25日下午5點止受理網路報名，6月8日進行初試、6月22日進行複試。

    「我們正在尋找充滿愛與熱忱的優秀教師，一起打造優質的學習環境，無論你是剛畢業的新秀，還是有經驗的教育好手，苗栗縣都需要你的加入！」苗縣府教育處也在臉書發出召集令，希望有志當教師者把握機會。甄選報名請上（https://exams.mlc.edu.tw/）。

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