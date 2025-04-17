高雄今年2月邁入超高齡社會 鄭孟洳籲規劃3個友善示範區

高雄市從今年2月正式邁入超高齡社會，全市65歲以上人口占比達20.29%。（衛生局提供）

2025/04/17 09:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市從今年2月正式邁入超高齡社會，全市65歲以上人口突破54萬8千人，占比達20.29%；議員鄭孟洳呼籲市府在半年內，提出至少3個高齡友善示範區的具體規劃案，市府則表示會納入研究。

鄭孟洳在議會都委會質詢中指出，高雄市已有超過一半行政區符合「超高齡社會」標準，但市府推動「行人及高齡友善示範區」的腳步明顯遲緩。

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她強調，高雄市自今年2月正式邁入超高齡社會，全市65歲以上人口突破54萬8千人，占比高達20.29%，在六都中位居第二，也就是說：「每5位高雄人就有1位是長輩，但目前高雄的都市基礎設施對長者並不友善!」

鄭孟洳肯定市府曾於長青綜合服務中心前試辦「行人及高齡友善示範區」，包括拓寬人行道、設置無障礙坡道與首創座椅式護欄等貼心設計，獲得市民好評；然而，該計畫目前仍停留在示範階段，並無進一步擴大規劃。

對此情況，鄭孟洳建議，市府可優先針對高齡人口比例偏高的行政區，展開友善街廓規劃，特別是鹽埕、前金、新興、苓雅、前鎮、三民等21個符合超高齡標準的行政區。她提出，市府應以「長者日常生活圈」為核心，進行空間規畫與設計，包括減緩斜坡角度、拓寬人行空間、夜間地面照明、長照機構周邊騎樓無障礙改善、延長斑馬線綠燈時間等項目。

鄭孟洳建議都委會主委、副市長林欽榮，在半年內提出至少3個高齡友善示範區的具體規劃案，並整合交通局、養工處、都發局等單位，成立跨局處高齡友善專案小組，讓高雄真正成為「可以放心變老」的宜居城市；對此，市府表示會納入研究。

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