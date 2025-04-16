指正式教師教學品質不佳 花縣府停辦教甄遭批卸責

花蓮縣近年舉辦教師聯合甄試情況。（資料照）

2025/04/16 16:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕花蓮縣政府近日突發公告，決定暫緩辦理今年度國中小普通班正式教師聯合甄選作業，並改由各校自行辦理代理教師甄試以補足缺額。全國代理暨代課教師產業工會質疑，縣府企圖將自身政策錯誤的結果歸咎給新進教師，進而合理化壓縮正式職缺、轉向倚賴代理人力的趨勢。

花蓮縣自實施聯合甄選以來，5年間共錄取約300名國中小正式教師，對於暫停甄選的原因，縣府表示，是過去5年透過聯合甄選錄取的正式教師「教學品質不佳」。

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全國代理暨代課教師產業工會指出，花蓮縣在111與112年度配合雙語政策，將英文列為所有學科甄選項目，英文科占比高達50%與25%，引發重大爭議。而這是由縣府設計考科比重、制定錄取機制，卻將責任全推給教師，不但是卸責，更是對第一線教育工作者的羞辱。

工會表示，代理教師長期面臨聘期短、不穩定、薪資低、勞權保障不足等問題。教育部雖於112年起推動「代理教師全年聘」制度，並要求地方政府改善待遇、逐年釋出正式職缺，但地方執行成效參差不齊。

工會也呼籲教育部，不應僅止於政策倡議，更應具體督責花蓮縣等縣市地方政府，確保每年辦理教師甄試穩定開缺、落實師資專業化與職涯保障，避免以「品質不佳」等理由隨意停辦教師甄試，影響考生權力，以及壓縮公立教育體系的人力編制。

工會認為，面對少子化與教育資源重整的雙重壓力，各縣市地方政府是否能真正建立公平、穩定且具吸引力的教師任用制度，將成為未來教育政策能否持續的關鍵試煉。

工會強調，地方教師甄試教甄應避免大量集中開缺，也再次呼籲教育部應履行去年承諾的區域聯合教甄，確保地方政府每年辦理教師甄試穩定開缺，監督合理的考科、甄選方式、考試時間、申訴機制等，建立教育人才制度穩定且有品質的取才途徑。

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