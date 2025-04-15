宜蘭教甄198個缺額 首納鄉鎮市立幼兒園聯甄

宜蘭縣國中小暨幼兒園教師甄選，繼去年大開250個缺額後，今年也公告開缺198個名額，其中因應教育部鄉鎮市立幼兒園「大班一師」政策，縣府代辦教甄，首次納入今年度聯合甄選，預計徵選36名教師。（資料照）

2025/04/15 12:20

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣國中小暨幼兒園教師甄選，繼去年大開250個缺額後，今年也公告開缺198個名額，其中因應教育部鄉鎮市立幼兒園「大班一師」政策，縣府代辦教甄，首次納入今年度聯合甄選，預計徵選36名教師，協助公所幼兒園符合正式教師編制法規。

「大班一師」是指今年新學年度起，幼兒園5歲至入小學前班級，應配置1名教師，以利幼小銜接。目前除國小附設幼兒園有正式教師編制，鄉鎮市立幼兒園均仰賴教保員帶班，難以符合法規要求。

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宜蘭縣政府教育處在各鄉鎮市公所幼兒園委託下，考量無辦理教甄經驗，恐無法就法令規定在期程前完成甄選程序，因此今年協助代辦教甄，統籌辦理宜蘭縣國中小及公立幼兒園新進教師聯合甄選。

教育處表示，除國中計有17校50個名額，國小及附設幼兒園計有45校112個名額外，另增加鄉鎮市立幼兒園計10園36個名額，期待能有更多熱血教師加入，為宜蘭教育注入新血。

教育處指出，簡章已上網公告，可至「宜蘭縣教師聯合甄選系統」下載，即日起至4月25日止受理網路報名，6月8日初試、6月29日複試；最近5年任職代理教師或教保員期間，曾獲教育部「師鐸獎」等特殊獎項免經初試；為鼓勵縣內老師報考，也祭出服務年資加分機制，代理縣內教師或教保員自99學年度起，累積滿1年初試總成績加0.5分，最高以5分為限。

宜蘭縣除大同、南澳鄉立幼兒園暫無銜接大班需求外，其餘10個鄉鎮市立幼兒園均有委辦，計36名缺額，其中以五結鄉立幼兒園開缺8人最多，其次為羅東鎮及宜蘭市立幼兒園6人。

羅東鎮立幼兒園長林淑玲說，園內有6名老師具教師證，其中4人獲得教育部教學卓越獎（金質獎）免筆試，今年都會拚教甄，希望這些優秀老師都能金榜題名，並留在原園所任職，相信所有師生家長都會相當高興。

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