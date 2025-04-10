屏東縣唯一一位 中正國中王柏硯錄取雄中科學班

屏縣今年唯一錄取雄科班的中正國中學生王柏硯，喜歡思考、探究實驗。（記者羅欣貞攝）

2025/04/10 17:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立中正國中數理資優班九年級學生王柏硯錄取高雄中學科學班，是今年屏東縣唯一；該校成立數理資優班以來今年是第8屆畢業生，其中7年都有學生考上雄科班，相當不容易。

王柏硯國小成績就很優異，國中校排也在前十名，曾多次代表中正國中參加數學、科學競賽，屢獲佳績，不但學術表現傑出，更積極參與相關營隊、校外活動，展現出對科學的熱忱與求知慾。

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王柏硯說，自己一直很喜歡閱讀，國小起就接觸科學人、小牛頓等雜誌，國中開始先修高中課程，八年級起參加中山大學數學人才培育計畫課程至今；自己的讀書方法就是在校認真聽課，老師交代的功課按步就班完成，並看科學雜誌精進程度，平常也會打桌球、看武俠小說。

王柏硯表示，國小時就有師長建議他以雄科班為目標做準備，此次考試印象最深刻的就是生物實驗的解剖蟋蟀，現在能考上，自己也很高興，對未來暫時還沒有特定目標，就是認真學習，升上高中後跟著雄科班步調前進，有競賽就參加競賽，努力為即將到來的挑戰做準備。

理化老師廖志鴻表示，王柏硯的數理很強，喜歡算數學，對未知的東西喜歡思考、探究實驗，八年級時想讀什麼書就會跟師長借，包括高中物理化學；基本上想要錄取科學班，都要有追根究底的精神，數學底子要很好，每個科學原理都要能講得清楚，應用能力要強，須達高二、高三程度。

校方強調，雄中科學班每年錄取名額僅約25至30人不等，考生須通過筆試、面試及實作測驗等層層選拔，今年報考人數近500人，競爭激烈，中正國中今年有3名學生進入複試，最後王柏硯正取，另有1名學生備取，表現也很出色。

屏東縣立中正國中學生王柏硯（左）錄取高雄中學科學班，理化老師廖志鴻（右）肯定他喜歡探究的精神。（記者羅欣貞攝）

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