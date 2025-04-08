全中運有吃喝玩樂有好康 南科考古館門票60元

全中運期間，南科考古館提供持參賽證或現場打卡加油照片，可享60元優惠門票。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/08 22:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年全國中等學校運動會將於19日至24在台南登場，市府結合民間祭出優惠，從旅館、民宿、美食購物到觀光景點有「好康」，台灣史前文化博物館南科考古館（簡稱南科考古館）可享優惠門票60元。

想在緊湊的比賽之餘來場小旅行，不妨參考市府精選的兩條遊程路線，深入探索台南在地魅力。「新市善化區優惠套餐」適合喜愛文化與自然兼具行程的旅人，南科考古館提供持參賽證或現場打卡加油照片，可享60元優惠門票；想帶點台南好味道回家，也可前往新市區農會農特產品直銷站，購買毛豆等特色農產，憑相關證明享95折優惠。

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選手可選擇入住新大南科大飯店或宇田商旅，前者憑證即可享有單人房1700元、雙人房2000元優惠價，後者則於賽事期間提供憑證享平日5折、假日6折的專屬優惠。

另1條人氣路線則是充滿海港風情的「安平區優惠套餐」，選手與隊職員選擇入住台南維悅酒店或安平雅樂軒酒店，於業者指定期間提供專屬住宿優惠。

不可錯過的打卡熱點「安平定情碼頭德陽艦園區」，持選手證及隊職員可享門票優惠，感受軍艦雄姿與港都魅力。在地老字號美食，「番王伯安平老街蜜餞食品行」提供全中運期間95折優惠，「安平同記豆花」更是賽後解熱的好選擇，一碗冰涼豆花，讓疲憊瞬間一掃而空。

全中運期間旅宿業者歡迎遠道而來的選手與眷屬，祭出各種入住優惠與多樣選擇，讓大家感受台南慢活魅力。包括富士都商務汽車會館、衡定理台南安平包棟民宿畃雨、H VILLA INN 清水漾、運河十六民宿等，都有相關優惠。

安平小旅行路線，安平樹屋老樹天光如幻境。（記者洪瑞琴攝）

德陽艦園區有「仙境傳說」特展。（台南市府提供）

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