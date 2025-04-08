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    國道第一季追撞6死10傷 高公局公布「安全距離」計算公式

    高速公路行車安全距離計算方式。（圖由高公局提供）

    高速公路行車安全距離計算方式。（圖由高公局提供）

    2025/04/08 15:14

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部高速公路局今天（8日）公布今年第一季國道死亡事故，共計13件，其中疑因未保持安全距離造成的追撞事故計5件，佔比達38%，造成6死10傷。

    高公局舉例，例如1月14日上午，國道1號南向339公里處發生1貨櫃車追撞前方10輛車事故，導致2人死亡、3人受傷；2月7日上午，國3南向375.6公里處發生1大貨車追撞前方3輛車事故，導致1人死亡、3人受傷。

    高公局提醒，在正常天候狀況下，高速公路行車安全距離計算方式如下：

    一、以行駛速度計算

    （一）小型車與前車應至少保持「速度除以2」的距離，單位為公尺。

    （二）大型車與前車應至少保持「速度減20」的距離，單位為公尺。

    二、以行車時間計算：自身車頭與前車車尾通過某一定點如標誌、燈桿的間隔時間，小型車應至少間隔2秒鐘，大型車應至少間隔3秒鐘。

    高公局呼籲駕駛人，行車保持安全距離，才有足夠的時間來因應突發狀況。如遇濃霧、強風、大雨等天候欠佳狀況或行駛於夜間、下坡路段或隧道內等狀況，應適度擴大行車安全距離，才能維護自身的行車安全。

    2月7日上午，國3南向375.6公里處發生1大貨車追撞前方3輛車事故，導致1人死亡、3人受傷。（圖由高公局提供）

    2月7日上午，國3南向375.6公里處發生1大貨車追撞前方3輛車事故，導致1人死亡、3人受傷。（圖由高公局提供）

    1月14日上午，國道1號南向339公里處發生1貨櫃車追撞前方10輛車事故，導致2人死亡、3人受傷。（圖由高公局提供）

    1月14日上午，國道1號南向339公里處發生1貨櫃車追撞前方10輛車事故，導致2人死亡、3人受傷。（圖由高公局提供）

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