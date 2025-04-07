嘉縣竹崎獅陣高齡化 14歲少女首任「請金手」傳承陣頭技藝

林詩涵隨父、兄學習獅陣技藝，突破性別框架，成女性「請金手」。（記者王善嬿翻攝）

2025/04/07 23:26

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉昇平村頂埔龍英堂傳承逾百年獅陣，面臨成員不足、高齡化危機，為代代傳承，今年由14歲竹崎國中二年級生林詩涵，擔任聚落首位女性「請金手」，突破以往只由年長男性擔任此重任框架，希望吸引年輕人加入，傳承傳統陣頭技藝。

白杞寮聚落涵蓋昇平村等5村13庄（又稱緣），每年信仰中心玉山岩金蘭寺觀音佛祖，在元宵節後舉辦「迎觀音．請媽祖」平安遶境，各庄歷代相傳的藝陣如獅鼓陣、宋江陣、南北管輪番上陣表演，是當地人的小過年祭典。

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林詩涵因父、兄都是頂埔龍英堂獅陣成員，從小耳濡目染，2年前開始學打鑼鼓，今年因獅陣成員高齡化，為吸引年輕人加入，由林詩涵擔任「請金手」，遶境前2週，她每天晚間7點練習到10點，從零開始學習蹲馬步、打詠春拳法，今年2月16日在內埔國小前演出，從燒金紙、點燃香菸淨化，到燃放鞭炮禮畢，步伐流暢、目光如炬，讓鄉親、香客十分驚豔。

林詩涵說，因以往請金手都是由年長男性擔任，不僅要求拳法、腳步要有力道並順暢，還要沉穩、有架式，原本對自己很沒自信，有時間就勤練習，不過上場前仍因壓力大差點放棄，幸好家人給予鼓勵，讓她順利完成演出。

龍英堂副館主、林父林子凱說，龍英堂獅陣代代傳承，早年為抵禦盜匪而習武，後來為表敬畏神明，發展出結合武術、酬神儀式的陣型與拳術；近年因人口外移、成員高齡化，獅陣包括鑼鼓、弄獅、獅旗等人手就需要3、40人，為吸引年輕人參加，早已不拘性別、年齡，男、女性都可參加，國小生也能加入獅陣，堂訓時歡迎民眾參觀，希望讓更多人認識村庄的宗教信仰與文化。

昇平村長柳皇安表示，早年農業社會壯丁多，獅陣成員都是男性，以往不曾有女性擔任獅陣的請金手，近年村庄人口減少，陣頭面臨人手不足危機，不分年齡、性別，只要年輕人願意參加，都很歡迎。

14歲少女林詩涵（左）今年首任聚落獅陣「請金手」。（記者王善嬿翻攝）

少女林詩涵（中）受父母鼓勵與支持，努力學習獅陣技藝。（記者王善嬿攝）

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