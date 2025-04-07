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    首頁　>　生活

    火鍋吃完衣服都發臭？廚師親揭「湯底」黑幕：換一家吃吧

    網友指出，吃完火鍋身上殘留的很濃的火鍋味，湯底恐怕是高湯粉兌水製成的。示意圖。（資料照）

    網友指出，吃完火鍋身上殘留的很濃的火鍋味，湯底恐怕是高湯粉兌水製成的。示意圖。（資料照）

    2025/04/07 21:30

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣人愛吃火鍋，在炙熱的夏季仍可看見火鍋店門外大排長龍，可謂台灣一大奇觀。不過有一名網友自稱擔任廚師、冷凍行老闆，他透露有些火鍋業者使用的「湯底」並不是用天然食材熬煮，而是用高湯粉兌水製成，對此原PO也提醒，「若進到餐廳時味道超濃，就換一家吃吧」。

    網友在社群平台Threads發文，他自稱是廚師兼冷凍行老闆，曾負責供貨給一間大型連鎖火鍋店，某天因員工休假，原PO親自幫忙送貨到火鍋店的廚房內，不料卻驚見廚房內直接將高湯粉兌水，再用電磁爐加熱5分鐘後就端出去給客人，而他身上的衣服都充斥著火鍋的氣味。

    原PO還透露，曾看過其他業者在交貨群組誤傳訂貨內容，包括湯粉A、湯粉B、濃縮柴魚、濃縮雞等，不過卻迅速秒收回。對此他也提醒大家，「現在的科技與狠活超乎想像，進去餐廳時味道很濃的話，就換一家吃吧」。

    貼文曝光，引起網友討論，「是因為這樣嗎！！吃完火鍋整身臭到不行的原因？」、「湯粉的那種氣味真的散不掉，超恐怖，外套得洗兩次」、「不只火鍋店，很多牛肉麵店和一般麵店、賣粥的，也都用大骨粉去熬湯，加一點骨頭和蔬菜就當做純正湯頭」、「做過不同的火鍋店7年，遇過最扯的一家是，RO水加上一包公司湯粉和一包濃縮液，攪拌後直接冷鍋上桌，那個真的吃久了會掉頭髮，而且火鍋氣味揮之不去，本人當員工時也不敢吃」。

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