消失30年雲林石虎數量攀升 專家推測是這原因

林業及自然保育署南投分署與屏東科技大學去年在雲林林內觀測拍攝到石虎影像。（林保署南投分署提供）

2025/04/03 12:01

〔記者黃淑莉／雲林報導〕林業及自然保育署南投分署觀測調查發現，雲林林內、古坑山區石虎數量攀升，去年一年就拍攝到16筆，今年1月也有3筆，研判石虎族群應是從南投山區沿著濁水溪、清水溪溪床高灘地往南到雲林林內、古坑一帶移動。

石虎是台灣特有的瀕危物種，目前主要分布於苗栗、台中、南投等地，並在新竹、彰化、嘉義和台南等地出現零星紀錄，雲林在1988年曾紀錄到石虎，之後30年都沒再發現，南投分署與屏東科技大學、林內坪頂社區合力在林內、古坑啟動生物資源調查工作。

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南投分署自然保育科長楊曼蕾表示，2019年、2020年都只觀測拍攝到一筆紀錄，2023年有10筆，去年2024年增至16筆，今年1月有3筆，累計6年多有31筆，其中3筆在古坑鄉、28筆在林內鄉。

楊曼蕾指出，調查小組分析，南投縣有石虎穩定族群分布，初步研判應是南投族群沿著濁水溪和清水溪溪床的高灘地，往南向雲林縣林內、古坑一帶移動。

南投分署長李政賢說，林內鄉及古坑鄉位於濁水溪流域保育軸帶及斗六丘陵淺山農地保育軸帶，擁有石虎、八色鳥、紫斑蝶、穿山甲、諸羅樹蛙與食蛇龜等多樣化物種，該區域包含豐富的林業和農業資源，構成了典型的里山地景，為了確保石虎族群能在此地區繼續繁衍生息，將透過國土綠網平台，連結中央及地方相關單位與社區等公私協力單位，加強保護措施。

李政賢指出，預計今年會再增加4台紅外線相機監測儀持續監測，並針對近年救傷收集到的石虎個體樣本進行分子遺傳分析，了解石虎族群的擴張情形，及盤點石虎重要棲地及關鍵移動的廊道，另推動生態造林、友善石虎農作、石虎生態服務給付及成立石虎棲地巡守隊等保育措施，營造友善環境讓石虎及其他物種都能代代繁衍。

林業及自然保育署南投分署與屏東科技大學去年在雲林林內觀測拍攝到石虎影像。（林保署南投分署提供）

林業及自然保育署南投分署與屏東科技大學去年在雲林林內觀測拍攝到石虎影像。（林保署南投分署提供）

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