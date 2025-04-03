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    台南首見種茶 黃偉哲：盼成知名台灣茶產地

    連鎖茶飲在東山投資種植茶葉，台南市長黃偉哲今出席茶園啟用剪綵與茶苗種植。（市府提供）

    連鎖茶飲在東山投資種植茶葉，台南市長黃偉哲今出席茶園啟用剪綵與茶苗種植。（市府提供）

    2025/04/03 00:31

    〔記者王涵平／台南報導〕連鎖茶飲在東山投資種植茶葉，台南市長黃偉哲今出席茶園啟用剪綵與茶苗種植，黃偉哲表示，東山區盛產龍眼、龍眼乾、椪柑及東山咖啡而著名，期許茶葉未來與東山咖啡一樣，成為台南的兩大主力產品，也繼芒果、鳳梨、文旦等農產品之後，台南成為知名台灣茶產地。

    在農業部茶及飲料作物改良場協助下，連鎖茶飲店在東山區找到適合種植茶葉地點並建置自有茶葉產區，農業部茶改場場長蘇宗振表示，東山茶葉產區啟用可說改寫台南府城的歷史，根據目前農業統計年報，全台只有2個地方沒有種茶，一個是基隆市，一為台南，台南開始種茶，且未來是15公頃以上，足以在農業統計年報上改寫歷史。從業者規劃看來，是對未來百年產業的發展做布局，茶改場在相關的栽培技術也會盡力予以協助，期許可以讓手搖飲震撼整個市場。

    業者表示，茶產區位於東山區南勢地帶，總面積約17公頃，其中15公頃將規劃為茶園，根據茶改場協助檢測的資料顯示，該區土壤含有天然礫石層，排水性極佳，土壤的酸鹼PH值約為4.8，非常適合茶樹根系發展，是極具潛力的優良茶地。

    目前園區主要規劃栽種「四季春」及「台茶18號」兩大品種，並採用「友善耕作」的方式來種植，避免使用過多化學農藥與過度施肥，希望以最天然的方式栽培出好茶，讓消費者安心，也讓土地長久生生不息。未來園區內也將興建製茶廠，從種植到採收、製茶皆可現地完成，製茶廠目前已在進行申請程序中，預估大概3年後，茶園就進入穩定採收期，屆時就能投入製茶產能。

    連鎖茶飲在東山投資種植茶葉，台南市長黃偉哲今出席茶園啟用剪綵與茶苗種植。（市府提供）

    連鎖茶飲在東山投資種植茶葉，台南市長黃偉哲今出席茶園啟用剪綵與茶苗種植。（市府提供）

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