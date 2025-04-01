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    彰市彰南路這6天施工交通管制 替代道路曝

    彰化市彰南路將有長達6天施工交通管制，替代道路今天出爐。（記者湯世名攝）

    彰化市彰南路將有長達6天施工交通管制，替代道路今天出爐。（記者湯世名攝）

    2025/04/01 14:00

    〔記者湯世名／彰化報導〕用路人注意！公路局彰化工務段為提升彰化市省道台14線彰南路道路服務品質，今天（1日）公布彰南路將於4月7日至12日，每天晚間9點至隔天清晨6點，針對1200公尺長路段東西向轉向車道施工，屆時將實施交通管制，採調撥車道行駛或替代道路通行。

    彰化工務段指出，4月7日至9日封閉彰南路0K至1K+200公尺東向車道（順樁側），屆時該路段於西向車道採調撥車道方式行駛，用路人亦可改行駛省道台1線中山路至台1丙線金馬聯絡道路口右轉，再於彰南路2段1巷路口右轉，直行後左轉駛回彰南路。

    4月10日至12日則封閉彰南路0K至1K+200公尺西向車道（逆樁側），屆時該路段於東向車道採調撥車道方式行駛，用路人亦可改行駛彰南路至彰南路2段1巷路口右轉，再於金馬聯絡道路口左轉，直行後左轉駛回省道台1線中山路。

    工務段指出，施工期間，請用路人依現場指揮人員指引切入調撥車道或替代道路行駛，遇雨天施工順延。

    彰化市彰南路6天施工交通管制，替代道路也在今天公布。（圖由彰化工務段提供）（記者湯世名攝）

    彰化市彰南路6天施工交通管制，替代道路也在今天公布。（圖由彰化工務段提供）（記者湯世名攝）

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