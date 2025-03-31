揮別淹水惡夢！高雄楠梓盛昌街雨水箱涵加大 年底前完工

工程將採取半半施工方式，民眾可改走替代道路通行，預計今年底前完工。（市府提供）

2025/03/31 23:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局為改善楠梓區右昌地區積淹水，投入1350萬元，針對右昌國中附近盛昌街排水瓶頸段，重新改建80公尺長雨水箱涵，目前工程剛開工，將採取半半施工方式，民眾可改走替代道路通行，預計今年底前完工。

楠梓區盛昌街因中間段雨水箱涵束縮，造成排水不順形成瓶頸段，2021年受限管線遷改問題，造成工程無法施工，水利局今年克服遷管障礙，推動盛昌街雨水下水道工程，爭取到國土署經費補助1350萬元。

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工程將拆除現有盛昌街瓶頸段雨水箱涵，重新打造長度80公尺箱涵，將原來1.5公尺×1.4公尺箱涵，改建為2公尺×1.9公尺，範圍從廣昌街182巷61弄路口起，延伸至盛昌街99號前。

水利局表示，工程將有效解決目前排水瓶頸，並減輕中泰街雨水箱涵負荷，大幅降低區域積淹水風險，目前工程剛開工，預計今年底前完成，將採取半半施工方式，保留一半道路供人車通行。

工程將於久昌街128巷與廣昌街182巷段盛昌街，分段局部封閉單向道路，以及進行車道管制，加強佈設安全措施，並安排交管人員，協助指揮交通。

水利局指出，民眾可改走廣昌街182巷61弄，銜接廣昌街182巷，至盛昌街、三山街，請民眾依標誌、標線及交通指揮人員指示行駛，以確保行車安全。

水利局投入1350萬元，重新改建楠梓區盛昌街雨水箱涵，預計今年底前完工。（市府提供）

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