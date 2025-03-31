六都在宅保母薪資漲幅低又老化、公幼延托覆蓋率低 民團籲改善

在宅保母薪資、公幼延託等都由地方政府主管，托育及就業政策催生聯盟公布六都相關指標，呼籲六都首長應盡速提高保母薪資，並讓公幼延托時間可對上家長上班的時間，以落實公幼設置美意。（記者楊媛婷攝）

2025/03/31 12:34

〔記者楊媛婷／台北報導〕六都的家長都以雙薪為主，托育及就業政策催生聯盟檢視六都托育期中體檢，六都在宅保母50歲以上趨勢增加，雙北在宅保母50歲以上比例破7成，新北，薪資幅度成長更有限，每年月薪僅漲約333元，不及其他行業薪資漲幅扮成；另公幼延托、寒暑假提供服務覆蓋率不足，桃園暑假公幼服務日數平均更僅8天。

台灣以雙薪家庭為主，政府提供公幼與托育服務，托育及就業政策催生聯盟就在宅保母薪資漲幅、保母人力老化、公幼延托、寒暑假服務時間覆蓋率指標檢視六都首長上任2年半政績，托育及就業催生聯盟召集人王兆慶表示，依衛福部統計，全國共有2萬7392名保母，收托全台4萬6458名幼兒，9成由在宅保母照顧，賴總統提出提高0-3歲托嬰率，以支持雙薪家庭育兒，但因在宅保母的薪資水準都由地方訂定，以在宅保母每月收托平均2名幼兒來說，在宅保母的薪資每年月薪漲幅僅333元，和其他行業年度薪資漲幅相比幾乎都不及一半，甚至只有1/4。

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王兆慶進一步說明，在宅保母低薪，更難吸引新血，面臨人力老化問題，台北市去年在宅保母50歲以上者占78%，新北占71%，雙雙破7成，和2018年相比，新北、台中在宅保母人力老化速度都達14%，該行業呈現總體高齡化現象，意味未來在宅保母將會呈現雪崩式退場，家長最後只剩托嬰中心，或更昂貴的到府保母可選。

公幼服務僅到下午4時，甚至寒暑假不提供服務，和家長上班時間難以契合，教育部去年起編列每年10億元經費，將經費撥給地方，讓由地方政府主責的公幼延長服務，王兆慶指出，若單看開辦率，六都的數字去年都有9成以上，但魔鬼就在細節裡，細看公幼寒暑假實際開辦提供服務天數，會發現公幼寒暑假提供服務的天數根本無法覆蓋父母的上班日，以桃園來說，2023年寒暑假家長需要上班的天數為42天，但桃市暑假公幼服務日數平均只有20天，若又加計寒假家長工作日與公幼提供服務日，等同家長1年就要請假28天，導致公幼讓家長看得到卻難用上。

王兆慶呼籲，六都地方政府應盡速調整在宅保母薪資，還有將公幼時間缺口補滿尤其是桃園市應該立即將公幼築物日數增加到至少20天，和台北、台南看齊。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶出示六都公幼寒暑假提供服務天數，其中桃園家長若讓小孩念公幼，1年至少要請28天的假。（記者楊媛婷攝）

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