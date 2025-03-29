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    校長美拍花旗木、木棉花秘境 美景驚艷網友

    彰化縣二水鄉鐵道花旗木盛開，場景美不勝收。二水源泉國小校長林淑貞，自拍在樹下吹奏薩克斯風畫面，意外獲得許多網友稱讚跟分享。（林淑貞提供）

    彰化縣二水鄉鐵道花旗木盛開，場景美不勝收。二水源泉國小校長林淑貞，自拍在樹下吹奏薩克斯風畫面，意外獲得許多網友稱讚跟分享。（林淑貞提供）

    2025/03/29 18:36

    〔記者陳冠備／彰化報導〕每年春天，彰化縣二水鄉與竹塘鄉的花旗木與木棉花進入盛開期，美不勝收。近日，二水鄉源泉國小校長林淑貞與竹塘國中校長黃仲平，分別在社群平台分享開花美景，吸引許多網友留言，直呼「太美了！」兩位校長的貼文，意外讓這兩處花季秘境成為熱門打卡景點。

    二水鄉員集路源泉段旁的自行車步道種有約60棵花旗木，每年3月至4月初開花，特別的是，花旗木步道與集集線鐵道並行，每當火車呼嘯而過，步道就下起「粉紅雨」，畫面浪漫動人，喜愛吹薩克斯風的林淑貞，近日拿起自拍腳架在花旗木樹下擺拍，同時在個人臉書分享此祕境，沒想到詢問度暴增。

    林淑貞說，去年颱風將花旗木吹得東倒西歪，幸賴當地村長等志工維護，今年才能順利開花，為此特地帶著喜愛的樂器，去記錄當下美景，沒想到獲得許多稱讚跟分享，藉此希望更多人來二水賞花，帶動觀光。

    無獨有偶，竹塘鄉濁水溪田頭堤岸外種有一排木棉花，今年因為寒流不斷，遲遲未開花，直到近日終於花開7成，竹塘國中校長黃仲平幾乎每週都用手機記錄花況，近日拍下木棉花開與向日葵相映成趣美景，引起網友熱議。黃仲平笑說，自己家鄉美景自己拍，透過網路分享，讓更多人看見竹塘美麗的一面。

    彰化竹塘木棉花秘境盛開，竹塘國中校長黃仲平拍下木棉花開與向日葵相映成趣美景，引起網友熱議。（黃仲平提供）

    彰化竹塘木棉花秘境盛開，竹塘國中校長黃仲平拍下木棉花開與向日葵相映成趣美景，引起網友熱議。（黃仲平提供）

    彰化二水源泉國小校長林淑貞與竹塘國中校長黃仲平，喜歡透過拍照記錄當地美景，吸引不少網路民眾關注。（記者陳冠備翻攝）

    彰化二水源泉國小校長林淑貞與竹塘國中校長黃仲平，喜歡透過拍照記錄當地美景，吸引不少網路民眾關注。（記者陳冠備翻攝）

    二水鐵道花旗木有約60棵花旗木，每年3月至4月初開，此時吸引不少遊客來賞花。（記者陳冠備攝）

    二水鐵道花旗木有約60棵花旗木，每年3月至4月初開，此時吸引不少遊客來賞花。（記者陳冠備攝）

    竹塘鄉濁水溪田頭堤岸外種有一排木棉花，今年因為寒流不斷，遲遲未開花，直到近日終於花開7成。（記者陳冠備攝）

    竹塘鄉濁水溪田頭堤岸外種有一排木棉花，今年因為寒流不斷，遲遲未開花，直到近日終於花開7成。（記者陳冠備攝）

    竹塘國中校長黃仲平幾乎每週都用手機記錄花況，他希望透過網路分享，讓更多人看見竹塘美麗的一面。（黃仲平提供）

    竹塘國中校長黃仲平幾乎每週都用手機記錄花況，他希望透過網路分享，讓更多人看見竹塘美麗的一面。（黃仲平提供）

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