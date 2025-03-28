花蓮卓溪母熊中陷阱獲救「疑還有熊出沒」 林保署設相機監測

花蓮卓溪鄉有台灣黑熊母熊受困套索陷阱，送醫檢查發現左前肢因為套索束縛發生中度腫脹，目前住院治療中。（林保署花蓮分署提供）

2025/03/28 17:28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮卓溪鄉卓溪村太平段的淺山次生林，昨（27）日下午傳保育類台灣黑熊母熊受困陷阱，林業及自然保育署花蓮分署獲報後，隨即通知野灣野生動物保育協會獸醫、以及玉里工作站等20人前往，將黑熊麻醉後從陷阱中脫困送動物醫院，但因通報民眾表示，有看到疑似還有一頭體型較小的黑熊身影，林保署花蓮分署今天表示，已設相機及氣味陷阱加強監測。

林保署花蓮分署今天說明，昨從陷阱獲救的母熊，經過野灣動物醫院獸醫師檢查，並未發現泌乳的情況，因此排除是母熊帶小熊，並對疑似熊出沒先持保留態度，然為了慎重起見，今天上午玉里工作站已會同野聲環境生態公司工作人員，前往熊出沒的卓溪鄉卓溪村太平段海拔749公尺的次生林地，設置4個氣味站、4台自動照相機，以及2個桶狀陷阱，希望釐清是否尚有另一隻黑熊、以及其體態狀況。

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黑熊受困地點是卓溪鄉布農族人的原住民保留地，通報的施姓族人說，他在附近種植苦茶，巡水源時發現有黑熊受困陷阱，還看到附近樹上疑似有另一隻體型較小的黑熊，擔心是母熊帶小熊，這時的母熊攻擊性較強，立即通報。

花蓮分署玉里工作站先遣人員昨下午2點趕到通報地點發現受困黑熊，在野灣獸醫師抵達後，下午4時啟動吹箭麻醉、秤重、檢傷等處置後，晚間7點送抵池上野灣野生動物醫院。初步檢查，受困黑熊為母熊、體重58公斤，左前肢因遭套索壓迫、呈中度腫脹，須住院治療觀察。

通報黑熊受困的卓溪鄉施姓族人，林保署花蓮分署將依照「台灣黑熊生態服務給付方案」，頒發通報獎勵金；同時也呼籲，瑞穗至卓溪淺山地區已是黑熊潛在活動範圍，部落族人與山區農民如有傳統狩獵或防範獸害需求，請洽分署玉里工作站免費換領改良式獵具取代制式套索陷阱。也籲請民眾妥善管理戶外食物、垃圾、廚餘、飼料、農藥及肥料，避免吸引黑熊覓食，並強化養蜂場與禽畜養殖場的防護設施

林保署花蓮分署表示，由於黑熊族群逐漸擴張並接近人類生活區域，近年分署積極溝通宣導，目前山村居民發現黑熊受困普遍願意主動通報，卓溪鄉已有7個部落組織參與「臺灣黑熊生態服務給付計畫」，協力巡護黑熊棲地，維護人熊安全，如發現黑熊滋擾請盡速通報專線：0800-000930（您您您救山林）。

花蓮卓溪鄉有台灣黑熊母熊受困套索陷阱，送醫檢查發現左前肢因為套索束縛發生中度腫脹，目前住院治療中。（林保署花蓮分署提供）

花蓮卓溪鄉有台灣黑熊母熊受困套索陷阱，出動20人協助搬運麻醉的黑熊準備送醫。（林保署花蓮分署提供）

花蓮卓溪鄉有台灣黑熊母熊受困套索陷阱，左前肢被套住。（林保署花蓮分署提供）

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