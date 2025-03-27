桃園忠貞臨時簡易市場試營運 這2天消費享好禮2選1

忠貞臨時簡易市場25日起試營運，提供250個機車停車格，試營運期間免費停車。（記者李容萍攝）

2025/03/27 23:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢、平鎮交界的忠貞市場，擁有許多滇緬異國美食，周邊違建卻引發詬病，市場原址日前配合休市、封路，進行違建拆除，市府租用市六用地闢為臨時簡易市場，25日起試營運，並推出限量媽媽包、市場抵用金，好禮2選1。

桃園市政府經濟發展局推動「忠貞市場消防公安、環境及交通改善執行計畫」，所租用市六用地闢為臨時簡易市場（規劃60個攤位），自25日起試營運，場內提供250個機車停車格，試營運期間可享免費停車。經發局聯手市場攤商辦理一系列促銷宣傳與互動活動，於29日、30日上午9時30分起，只要至忠貞市場內消費，憑實體商品至兌換處兌換每日限量各250份的媽媽包，以及限定使用期限的50元市場抵用金，好禮2選1。

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經發局副局長陳靜芳表示，過去龍平路空間長期受限於老舊鋼棚結構與雜亂攤位，遮蔽採光且動線擁擠，不僅影響民眾購物體驗，也妨礙市場整體發展。如今透過拆除違建頂棚，採光與通風大幅改善，為了推動市場試營運期間的人流活絡，經發局聯手市場攤商辦理一系列促銷宣傳與互動活動，好禮2選1，每人限兌換1份，發完為止。

陳靜芳說，忠貞市場米干近期更被網路溫度計調查為全台罕見「10大特色小吃」TOP1，經發局邀請市民朋友走入市場、支持在地時美食，感受傳統市場的溫度與轉型活力。

經發局市場科長廖振宏也說，透過硬體改善與整體規劃，忠貞市場不僅功能升級，更打造友善、安全又具現代感的購物環境。忠貞市場的轉變，是公共建設與市民需求結合的典範，也展現市府推動城市更新的決心。歡迎市民朋友週末前往忠貞市場體驗新風貌，一同見證舊市場的新生。

桃園忠貞臨時簡易市場25日起試營運。（桃市經發展提供）

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