公園藏黃金？「這1植物」要價4000元 網：難怪常見人拔草

公園內藏有1斤高達4000元的「草王」引起網友熱議。（擷取自台北市政府工務局）

2025/03/27 18:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕公園草地藏黃金？一名網友分享，日前在新莊河濱公園慢跑，發現一旁的婦人正在草地上拔草，原PO詢問才發現，婦人採摘的不是雜草，竟是要價4000元的「草王」。貼文曝光後，引起網友討論。

網友在IG發文說，在新莊的河濱公園慢跑時，發現有一名婦人正蹲在草地上拔草，對此讓原PO相當好奇，經過詢問後才得知，原來婦人並不是在拔雜草，而是在尋找江湖傳說的「一葉草」，不僅可治百病，一斤更賣至上千元。不少網友也驚呼，「可以去賺外快了」、「難怪常看人拔」、「以前疏洪道，一窩蜂人採」。

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除了新莊河濱公園有「一葉草」，台北市政府工務局也曾透露，「一葉草」適合生長在高溼度的環境，內湖運動公園因多雨濕度高適合生長，這類藥草沒有毒性，可內服外用也可入菜，具有清熱消炎、解毒、退燒等效用，在春冬盛產期一斤要價約1000元，產量少的夏季可喊到一斤4000元，在藥草界裡有「草王」的封號。

「一葉草」可內服外用也可入菜，具有清熱消炎、解毒、退燒等效用。（資料照）

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