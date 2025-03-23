全國新住民健走暨嘉年華基隆登場 3000人國門廣場同樂

「全國新住民健走暨嘉年華」基隆登場，3000名民眾上午8點沿著田寮河畔健行，來到國門廣場主舞台欣賞節目演出，品嘗各國美食及摸彩。（記者陳奕劭翻攝）

2025/03/23 14:31

〔記者陳奕劭／基隆報導〕「全國新住民健走暨嘉年華」今天（23日）在基隆國門廣場登場，號召3000名民眾上午8點沿著田寮河畔健行，在主舞台欣賞節目演出，品嘗各國美食及摸彩。基隆市長謝國樑、市府兒少處長林麗蟬也出席活動，鼓勵大家多運動，得到身心靈健康。

「全國新住民健走暨嘉年華」由中華民國縣市體育會聯合總會主辦，基隆市體育會承辦，3000多人今天上午8點左右從田寮河玉兔橋出發，沿著河畔健行，最後穿過海洋廣場，前往設置主舞台的國門廣場，民眾參加健行，不只兌領紀念品，還可欣賞新住民節目演出，體驗多元文化。

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國門廣場設置園遊會攤位，由基隆市新住民公益多元發展協會等團體供應多國美食給民眾品嘗，新住民公益多元發展協會總幹事余成連說，她與同樣來自中國的理事長印萍號召成立協會，在母親節等節日舉辦活動，協會有如大家的「娘家」，生活多了一分依靠。

謝國樑與中華民國縣市體育會聯合總會長鄭錦洲、總會創會長鄭家福等人出席活動，謝國樑說，感謝總會對各項運動的堅持，身為新住民的兒少處長林麗蟬說，好天氣要鼓勵大家多運動，流汗後記得補充水分，透過運動得到身心靈的健康。

鄭錦洲說，體育會除了承辦新住民活動，4月12日起還會籌辦多項分區健走、全國舞藝賽，柔力球、太極拳觀摩賽等，歡迎民眾參加。

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