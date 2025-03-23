望安半程馬拉松 近600人拂曉熱血開跑

10公里組第一名選手呂勝雄（左二），背著釣竿跑完就趕去釣魚。（記者劉禹慶攝）

2025/03/23 10:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕第2屆望安半程馬拉松，今（23）日拂曉在望安綠蠵龜館舉行，近600人齊聚離島望安，寫下今年以來人潮最多的紀錄。開幕式由交通部觀光署組長黃怡平主持，行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲、澎湖漁業生物研究中心主任謝恆毅、澎湖縣文化局長陳鈺雲、教育處長林長安、望安鄉代理鄉長洪棟霖、望安鄉代表會主席余益興主席、澎湖觀光圈蔡萬生總召集人、國立澎湖科技大學于錫亮教授等人共同鳴槍起跑。

「望安半程馬拉松」活動，不僅吸引了來自全國各地的運動愛好者563人參加，此次活動規劃適合全齡跑者參加的觀光休閒型賽事，參賽選手分別有21K半馬組157人、10K健跑組254人和6K休閒組152人，同時也吸引了來自世界各地的運動愛好者前來參與，包括分別來自美國、日本、新加坡、馬來西亞、北愛爾蘭等共計13位國際跑者參賽，讓望安半程馬拉松活動的國際能見度大幅提升。​

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隨著槍聲響起，選手們從綠蠵龜觀光保育中心出發，沿著望安的環島路線前行，欣賞到湛藍的大海、潔白的沙灘、翠綠的草原，以及傳統的聚落外，望安悠然、簡單的海島生活與四季浪漫，讓每一位跑者穿越海風追夢境、擁抱自然與海洋共舞，享受屬於自己的跑旅印記與回憶。大會同時也號召100名跑友，一起到布袋港沙灘辦理淨灘活動，為海洋環保及永續盡一份心力。

望安半程馬拉松賽，迎著晨曦拂曉開跑。（記者劉禹慶攝）

穿梭在花宅古厝，望安離島馬拉松選手徜徉自然之美。（記者劉禹慶攝）

今年望安半程馬拉松完賽紀念獎牌，以綠蠵龜為造型。（記者劉禹慶攝）

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