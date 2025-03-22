園藝治療友誼之約 星星兒家族連續23年植樹

永福國小「星星兒家族」今參加南市植樹活動，已連23年參與。 （永福國小提供）

2025/03/22 17:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕永福國小「星星兒家族」，今（22）日響應參加市府舉辦的「手植希望、綠網相連」植樹活動，發動家族成員來種樹。這是1堂已長達23年的「園藝治療」課，年年相邀的友誼之約！

今年星星兒們最感到欣慰的是，終於完成台南海岸線長達60多公里的植樹拼圖。同時為了促進星星兒們和植樹各團體的融合，還與大光國小校長周生民帶領的國小幼童軍們一同合作植樹。

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永福「星星兒家族」特教老師賴育誠表示，23年來種植的樹木，大都存活下來，在師長引導下，也讓學生了解本土樹種適應台灣多變環境的特異性，上了最寶貴的1堂環境教育課程。 海岸線植樹拼圖，包含北門、將軍、七股、安南、安平和南區，在漁光橋旁、黃金海岸、海景天橋、四草鹽田、嘉南大圳、巴克禮公園、台江大道、府城天險南側沙灘等地，也都有永福星星幫植樹的足跡。

永福星星兒家族也實地見證多年來植樹的成果，23年前親自種下的小樹苗，到現在慢慢成為1棵有辦法遮蔭的小樹。今天南區植樹場地，也是第4度到這裡植樹。

有的星星兒都已經讀大學，也有已就業多年。其中特別的是，安平的張氏星星兒家族，如同以往，今天也帶著高齡阿公一起來「3代植樹」。植樹後，他們去探望23年前在南區黃金海岸堤坊旁的植樹，希望植樹植福田，許下平安的願望！

賴育誠說，「星星兒」自閉症患者雖然不易與人際互動，但透過植樹活動延續性設計，讓星星兒觀察植物，彼此做生命互動對話，進而鼓勵他們走出封閉自我，這就是園藝治療課的目的，每個星星兒都可以成為植樹護樹愛環保的小尖兵。

永福「星星兒家族」與大光國小幼童軍互動合作植樹。（南市永福國小提供）

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