台灣檜木賽錢箱贈日本千年防府天滿宮 與嘉義鳳梨一起見證台日友好

嘉義縣政府贈給日本防府天滿宮新式檜木賽錢箱。（嘉義縣政府提供）

2025/03/22 16:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕日本丸久超市2023年春季起進口嘉義縣鳳梨，縣長翁章梁赴山口縣推廣，與丸久株式會社社長田中康男參訪有千年歷史的防府天滿宮，防府天滿宮正在尋找阿里山檜木製作新式賽錢箱，翁章梁允協助；嘉義縣府經多方努力取得合法檜木，由古蹟修復專業傳統匠師團隊打造，經一年多研發與製作，台灣檜木賽錢箱今年出口日本，今天在天滿宮舉行啟用大典，日本皇室彬子女王殿下、翁章梁、駐日本代表處蔡明耀公使、山口縣村岡嗣政知事及多位政要等貴賓見證剪綵，隆重啟用，見證台日友好。

翁章梁說，跨越宗教、文化、工藝與外交的歷史性合作，為防府天滿宮增添文化資產，也象徵台日交流的深化，成為台日友好全新典範。

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檜木賽錢箱製作過程以日方防府天滿宮提供的設計圖為藍本，嘉義大學技術支援，融合台灣傳統木工「鳩尾榫」工法製成，打造不需使用任何螺絲的精緻工藝品，展現台灣木工技藝精髓，同時大幅提升結構穩固性、耐久性。

防府天滿宮的賽錢箱原本位於登上拝殿的階梯處，堵住通道，修改後被分為兩部分，可左右開啟，參拜者能穿過開放的間隙進入拝殿，彬子女王殿下今天進行首次跨越儀式，隨後進入殿內行禮。

除了捐贈賽錢箱，嘉義縣「蜜甘味鳳梨」成為本次大典的重要亮點，天滿宮把鳳梨放置於典禮活動最重要的位置，因鳳梨在台語有「旺來」之意，是象徵好運與吉祥的果品，祝福防府天滿宮的信眾及所有與會貴賓福運綿延，期盼嘉義鳳梨日本外銷業績節節攀升。

翁章梁說，防府天滿宮具有千年歷史，是當地居民的重要信仰中心，是旅客了解日本傳統宗教文化與歷史的重要地標，台灣檜木賽錢箱承載著台灣工藝與文化，更將成為未來千年傳承的文化資產。

翁章梁感謝嘉義大學、台農發股份有限公司、嘉義縣打貓果菜生產合作社、嘉義縣青木堂果菜生產合作社、福和生鮮農產股份有限公司、禾悅開發實業有限公司、翔鼎實木企業有限公司、穎昌木業工廠等多家企業、單位協助，合力成就台日圓滿的友誼。

嘉義縣長翁章梁（右一）等與日方代表為台灣檜木賽錢箱剪綵。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁接受日方感謝狀。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣鳳梨見證台日友好。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府贈與防府天滿宮台灣檜木賽錢箱，剪綵啟用。（嘉義縣政府提供）

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