巴拉圭總統錄影祝賀 台科大50週年校慶表揚4位傑出校友

台科大今舉辦50週年校慶活動，校內各社團擺攤展現活力。（記者楊綿傑攝）

2025/03/22 15:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣科技大學今舉辦50週年校慶大會，友邦巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）錄製影片跨海祝賀，表達學校所培育人才促進其國家發展。校方也選出中華電信董事長簡志誠、高柏科技董事長蕭酩献、亞東科大校長黃茂全及實踐大學校長丁斌首共4位傑出校友，表揚他們在電信通訊、創新研發及學術教育等領域深耕發展。

校慶活動包括教育部次長葉丙成、技職司司長楊玉惠、台師大學校長吳正己、副校長印永翔、台大副校長張上淳、前經濟部長施顏祥、台科大歷任校長，以及世界各地的校友會代表皆出席參與。

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台科大校長顏家鈺表示，學校不僅在國內多個領域引領技術發展，更在國際舞台上嶄露頭角，如今更已建立全台規模最大的國際研究生團隊，並積極拓展外籍生留台及人才招募管道。未來將設立國際講座，邀請海外頂尖專家駐校開設短期課程，邀請各領域國際學者與各系所合作開發尖端技術，持續攀登學術研究高峰，朝世界一流大學目標邁進。

葉丙成分享，政府目前相當重視技職教育，在教育部支持下，投入大量資源與經費，推動區域人才培育基地的建置等計畫，提升技職教育的競爭力。教育部也期待持續深化與臺科大的合作，攜手推動技職教育的發展與創新，為台灣培育更多優質的產業人才。

台科大說明，因協助友邦巴拉圭培育出170多名優秀的工程師，成為該國引領科技創新及產業發展的核心，這也是台灣大專院校首次獲得友邦元首特別祝賀。

今日活動也有校友慷慨捐助學校，台科大指出，如研揚科技董事長莊永順代表台科之星創投公司捐贈2500萬元。該公司透過校友捐款進行投資獲利，成立6年來，累計回饋母校逾4000萬元，同時讓捐贈校友享有投資收益，實現學校、學生與校友的三贏局面，後續還將成立「台科之星2」。

工管系校友、德微科技董事長張恩傑也捐贈商用半導體製程設備，協助打造集教學、研究與實作於一體的實驗環境，進一步強化台科大在半導體領域的管理、研發及人才培育優勢。該設備涵蓋光刻、蝕刻、鍍層、切割等完整製程，使學生能夠實際操作並深入理解半導體製程技術，可縮短學用落差。

台科大今舉辦50週年校慶活動，表揚4位傑出校友。（台科大提供）

台科大今舉辦50週年校慶活動。（台科大提供）

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