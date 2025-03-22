為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    撤換招牌！「全台最美魚市場」掰掰囉 新商場停車位仍嚴重不足

    鼓山魚市場原有的招牌。（資料照）

    鼓山魚市場原有的招牌。（資料照）

    2025/03/22 11:02

    〔記者洪定宏／高雄報導〕號稱「全台最美魚市場」的鼓山魚市場，出入口招牌已被撤換，現場看不到「鼓山魚市場」5個字，「全台最美魚市場 」宣告落幕，今起改稱「新濱町海洋廚房」，但仍面對停車位嚴重不足及渡輪乘客動線的難題。

    高市海洋局指出，「新濱町海洋廚房」31格停車場配合開幕，今天暫停開放，外圍的哈瑪星社區、棧貳庫、西子灣尚有600多個停車位，提醒駕駛人善加利用，並強烈建議遊客搭大眾運輸工具前往。

    至於渡輪乘客動線問題，海洋局指出，候船大廳與商場區隔，但有出入口互通，且有廣告招牌，乘客依意願自由選擇是否進入商場。

    鼓山魚市場2022年10月風光開幕，但不到半年跌落谷底，2023年9月4日起「封館整修」，2023年12月15日重新營業，但負責營運的南仁湖公司依舊沒有起色，市府海洋局2024年6月19日公告重新招商，經公開評選後，2024年8月9日宣布漢來國際物業管理顧問公司接手，再交給佑神公司營運。

    鼓山魚市場原招牌已被撤換，改掛「新濱町海洋廚房」，號稱「全台最美魚市場」宣告落幕，但仍面臨停車位嚴重不足難題。圖為無法入內的賓士車。（記者洪定宏攝）

    鼓山魚市場原招牌已被撤換，改掛「新濱町海洋廚房」，號稱「全台最美魚市場」宣告落幕，但仍面臨停車位嚴重不足難題。圖為無法入內的賓士車。（記者洪定宏攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播