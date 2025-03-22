撤換招牌！「全台最美魚市場」掰掰囉 新商場停車位仍嚴重不足

鼓山魚市場原有的招牌。（資料照）

2025/03/22 11:02

〔記者洪定宏／高雄報導〕號稱「全台最美魚市場」的鼓山魚市場，出入口招牌已被撤換，現場看不到「鼓山魚市場」5個字，「全台最美魚市場 」宣告落幕，今起改稱「新濱町海洋廚房」，但仍面對停車位嚴重不足及渡輪乘客動線的難題。

高市海洋局指出，「新濱町海洋廚房」31格停車場配合開幕，今天暫停開放，外圍的哈瑪星社區、棧貳庫、西子灣尚有600多個停車位，提醒駕駛人善加利用，並強烈建議遊客搭大眾運輸工具前往。

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至於渡輪乘客動線問題，海洋局指出，候船大廳與商場區隔，但有出入口互通，且有廣告招牌，乘客依意願自由選擇是否進入商場。

鼓山魚市場2022年10月風光開幕，但不到半年跌落谷底，2023年9月4日起「封館整修」，2023年12月15日重新營業，但負責營運的南仁湖公司依舊沒有起色，市府海洋局2024年6月19日公告重新招商，經公開評選後，2024年8月9日宣布漢來國際物業管理顧問公司接手，再交給佑神公司營運。

鼓山魚市場原招牌已被撤換，改掛「新濱町海洋廚房」，號稱「全台最美魚市場」宣告落幕，但仍面臨停車位嚴重不足難題。圖為無法入內的賓士車。（記者洪定宏攝）

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