南科3000人齊健走 消防宣導攤位超人氣

「2025運動在南科」登場，3000人齊步開走。（記者劉婉君攝）

2025/03/22 10:44

〔記者劉婉君／台南報導〕「2025運動在南科」今（22）日登場，3000人齊步開走，周邊攤位也吸引大批民眾，其中南科消防分隊設計「消防知識樹」互動遊戲，更展現高人氣，參與民眾大排長龍。

「運動在南科」由南科管理局主辦，3000名參加健走的園區從業人員與民眾先在MoMo家族小紅莓姊姊、檸檬哥哥帶領下做暖身操，國科會主委吳誠文與南科管理局長鄭秀絨等人也一起下場活動筋骨，健走隊伍隨後鳴笛出發，全程約4.5公里。

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場邊同時安排美食園遊會，南科消防分隊與南科警察隊等也設攤與民眾互動，宣傳防火防災與反毒等知識，吸引許多大小朋友排隊。

南科消防分隊歷年都是園遊會中的人氣攤位之一，今天透過「消防知識樹」挑戰遊戲，讓參加民眾透過簡單的圖文，瞭解防範一氧化碳中毒、清明防火、住警器、瓦斯使用安全、爆竹煙火、地震防災、CPR等防災重點，並準備消防迴力車作為宣導獎品，受到大小朋友喜愛。

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，希望藉由防災宣導活動，激發大家的防災意識。清明節即將到來，建議民眾在掃墓祭祖時不使用火源，不亂丟菸蒂、不焚燒紙錢，改採「以功代金」、「以米代金」等方式，既環保又安全。

「2025運動在南科」登場，3000人齊步開走。（記者劉婉君攝）

南科消防分隊設計「消防知識樹」互動遊戲，吸引民眾大排長龍參與。（記者劉婉君攝）

南科消防分隊設計「消防知識樹」互動遊戲，吸引民眾大排長龍參與。（記者劉婉君攝）

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