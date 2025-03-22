為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園3/29辦寵物認養 有各式鸚鵡、兔子、黃金鼠等可愛動物

    動保處提供16隻健康的非犬貓寵物給民眾讓養。（動保處提供）

    動保處提供16隻健康的非犬貓寵物給民眾讓養。（動保處提供）

    2025/03/22 10:33

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市動物保護處第一季非犬貓特殊寵物「彼得兔與米奇的相遇」認養活動，29日下午1點起在桃園市立圖書館總館登場，年滿18歲桃園市年都可認養，動保處提供16隻非犬貓寵物，包括包括吸蜜鸚鵡、牡丹鸚鵡、玄鳳鸚鵡、和尚鸚鵡、垂耳兔、雷克斯兔、錦企拉兔、三線鼠、黃金鼠、天竺鼠、花枝鼠等，有興趣民眾可別錯過機會。

    動保處長王得吉表示，今年第一季非犬貓特殊寵物認養活動，有興趣民眾請攜帶身分證正反面影本、運輸籠具至現場辦理認養手續，16隻寵物認養完畢、活動就結束。

    另認養民眾須參加1小時動物保護及生命教育課程（認養前的三思），了解如何飼養、照護特殊動物，如飼料、飲水，環境、衛生管理及異常狀況注意事項，以及現行「動物保護法」法規等，活動詳情可至動保處官網查詢。

    王得吉也提到，近年來民眾飼養兔子、天竺鼠等非犬貓寵物，有逐年上升趨勢，動保處收容非犬貓寵物後，經公告後仍無飼主領回，則透過每季辦理認養活動，讓非犬貓寵物能有完善的照養生活環境。

    動保處提供16隻健康的非犬貓寵物給民眾讓養。（動保處提供）

    動保處提供16隻健康的非犬貓寵物給民眾讓養。（動保處提供）

    動保處提供16隻健康的非犬貓寵物給民眾讓養。（動保處提供）

    動保處提供16隻健康的非犬貓寵物給民眾讓養。（動保處提供）

    動保處提供16隻健康的非犬貓寵物給民眾讓養。（動保處提供）

    動保處提供16隻健康的非犬貓寵物給民眾讓養。（動保處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播