桃園3/29辦寵物認養 有各式鸚鵡、兔子、黃金鼠等可愛動物

動保處提供16隻健康的非犬貓寵物給民眾讓養。（動保處提供）

2025/03/22 10:33

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市動物保護處第一季非犬貓特殊寵物「彼得兔與米奇的相遇」認養活動，29日下午1點起在桃園市立圖書館總館登場，年滿18歲桃園市年都可認養，動保處提供16隻非犬貓寵物，包括包括吸蜜鸚鵡、牡丹鸚鵡、玄鳳鸚鵡、和尚鸚鵡、垂耳兔、雷克斯兔、錦企拉兔、三線鼠、黃金鼠、天竺鼠、花枝鼠等，有興趣民眾可別錯過機會。

動保處長王得吉表示，今年第一季非犬貓特殊寵物認養活動，有興趣民眾請攜帶身分證正反面影本、運輸籠具至現場辦理認養手續，16隻寵物認養完畢、活動就結束。

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另認養民眾須參加1小時動物保護及生命教育課程（認養前的三思），了解如何飼養、照護特殊動物，如飼料、飲水，環境、衛生管理及異常狀況注意事項，以及現行「動物保護法」法規等，活動詳情可至動保處官網查詢。

王得吉也提到，近年來民眾飼養兔子、天竺鼠等非犬貓寵物，有逐年上升趨勢，動保處收容非犬貓寵物後，經公告後仍無飼主領回，則透過每季辦理認養活動，讓非犬貓寵物能有完善的照養生活環境。

動保處提供16隻健康的非犬貓寵物給民眾讓養。（動保處提供）

動保處提供16隻健康的非犬貓寵物給民眾讓養。（動保處提供）

動保處提供16隻健康的非犬貓寵物給民眾讓養。（動保處提供）

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