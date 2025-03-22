等20年有譜了！雲縣打通橋梁引道 防汛道提升為一般道路

新虎尾溪防汛道是虎尾、二崙等地民眾到麥寮的替代道路，但在三和橋段沒有打通，用路人要繞道不便且危險高，地方20年來多次爭取能打通引道，縣府將自籌6500多萬元協助打通，並把防汛道提升為一般道路。（記者黃淑莉攝）

2025/03/22 10:21

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林新虎尾溪防汛道可以從虎尾通到麥寮，是沿線鄰近鄉親村民的重要替代道各，但在虎尾、二崙交界的三和橋段橋台引道沒打通，用路人要繞行到雲29線道路，不方便且增加事故風險，地方20年年來爭取打通引道，雲林縣府與虎尾、二崙公所取得共識，打通引道並把防汛道提升為一般道路，提供一條更安全、便利道路，總經費6500多萬元。

二崙鄉長鍾東榮、虎尾鎮長林嘉弘指出，新虎尾溪兩側防汛道路為東、西向，最西可到麥寮出海口，除虎尾、二崙及崙背鄉親的連絡道，也是許多民眾要去麥寮六輕上班的重要替代道路，車流量大，但在三和橋段因橋梁引道沒打通，用路人要繞到車流量大的雲29線迴轉再接回防汛道。

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當地村民說，白天或對路況熟的用路人安全性還可以，但晚上視線不佳可能會撞上，加上雲29線道路這幾年中科園區車流量相當大，用路人在三和橋頭前迴轉危險性高。

縣府表示，二崙、虎尾鄉親20年前就提出打通三和橋引道，地方民代、村里長也多次爭取，但因該路段為防汛道不是縣道等級，中央沒有對口單位，全部要由縣府自辦，防汛道路要提升為一般道路也要公所同意接手管理，這些問題終於達成共識，並由縣府自籌經費來辦理。

許宏博指出，工程將分2期，第1期三和橋左右各興建一座車行涵洞，穿越引道下方來打通水防道路，經費3000多萬元；第2期為提升防汛道路為一般道路路面改善，包括鋪設2.1公里瀝青混凝土路面、增設路燈2側共64盞，總工程費約3400多萬元，工期約1年9個月。

雲林縣府水處長許宏博向鄉親及民代說明新虎尾溪防汛道三和橋引道打通規劃設計。（記者黃淑莉攝）

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