壽山童趣大冒險 兒童節連假12歲以下免費入園

兒童節連假期間壽山動物園將有各式各樣的精采表演。（動物園提供）

2025/03/22 09:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄壽山動物園今宣布，4月3日至4月6日兒童節連假期間將推出「壽山童趣大冒險」系列活動，包括滑步車比賽、親子闖關、繪畫賽及舞台節目，12歲以下免費入園，要讓孩子們盡情放電。

動物園說明，兒童節連假將在「2025高雄兒童藝術節–樂高雄」衛武營活動現場設攤，並推出有獎徵答送動物園門票的好康優惠；另與國立科學工藝博物館合作，於兒童節連假期間在兩場館完成指定任務，即可獲限量科學玩具。

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觀光局長高閔琳表示，壽山動物園致力提升動物福祉，也重視寓教於樂的親子體驗，兒童節連假期間整合運動、藝術、音樂與生態教育等多元主題，希望讓孩子們在歡樂氛圍中增進對動物與大自然的認識，留下難忘回憶！

今年壽山動物園以「童趣大冒險」為主題，精采活動連續4天，為親子打造一場探索體驗。

4月3日上午首次在園內舉辦滑步車比賽，讓孩子趣味挑戰動物園內的上坡賽道，當日下午由高雄市管樂團跨界演奏宮崎駿經典曲目並安排親子樂器體驗；4月4日邀請高雄在地「金鷹閣電視木偶劇團」演出白蛇傳，4月5、6日則由高雄市立圖書館、故事達人及街頭藝人帶來精彩內容。

兒童節連假期間，不僅每天都有親子闖關及兒童繪畫寫生比賽，亦備有闖關好禮及豐富比賽獎品，同時園區商店更推出滿額贈禮，還沒想好兒童節禮物的家長可一次購足。

動物園則提醒兒童節連假期間園區預計將湧入大量遊客，園區停車位有限，建議搭大眾運輸最輕鬆；遊客可將愛車停放捷運鹽埕埔站附近，搭乘56號公車直達；或於鼓山二路西側停車場轉搭付費接駁車，相關活動資訊和動物即時動態，可至壽山動物園臉書粉專https://www.facebook.com/ShouShanZoo。

壽山動物園將於4月3日首次舉辦滑步車比賽，讓小朋友在自然環境中挑戰自己。（動物園提供）

壽山動物園將舉辦繪畫比賽，讓小朋友發揮想像力畫出眼中的動物園。（動物園提供）

金鷹閣掌中劇團演出經典故事白蛇傳，陪伴孩子理解不同文化故事的價值與意義。（動物園提供）

兒童界超人氣的「紅豆冰哥哥」將帶來大家都聽入迷的生動故事。（動物園提供）

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