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    平鎮復旦高中標線型人行道僅1公尺寬 暑假增長、拓寬成實體人行道

    平鎮復旦高中外標線型人行道暑假將施工改為長約100公尺、寬約1.2至1.5公尺的實體人行道。（記者黃政嘉攝）

    平鎮復旦高中外標線型人行道暑假將施工改為長約100公尺、寬約1.2至1.5公尺的實體人行道。（記者黃政嘉攝）

    2025/03/21 23:52

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區復旦高中外標線型人行步道過於狹小，市議員黃敬平今天邀集相關單位會勘，決議將現狀80公尺長、1公尺寬的綠鋪人行道，改為100公尺長、1.2到1.5公尺寬的實體人行道，平鎮區公所預計7月施工，力拚開學前完工。

    黃敬平邀集市府交通局、養工處、平鎮區公所等單位會勘，討論雜物移置方式，圍牆側4盞路燈移到對向乙未公園側，與公園景觀燈共用電燈桿，由養工處處理。

    平鎮區公所工務課長杜國豪說，乙未公園側的路邊紅線，距路緣石約30到40公分，會再往內移繪10公分，或直接畫在路緣石上，讓文化街3條車道標線跟著移近乙未公園側。此外，公所也會向自來水公司協調，將綠鋪人行道上的舊式消防栓改成地面型。

    交通局則會將圍牆側的紅綠燈3色號誌桿前移約3.5公尺，避免擋人行道。警方的天羅地網監視器及科技執法系統則另找位置裝設。

    文化街上乙未公園側的路邊紅線路緣石將再往內移10公分，或直接畫在路緣石上，以便施作實體人行道。（記者黃政嘉攝）

    文化街上乙未公園側的路邊紅線路緣石將再往內移10公分，或直接畫在路緣石上，以便施作實體人行道。（記者黃政嘉攝）

    平鎮復旦高中外標線型人行道暑假將施工改為長約100公尺、寬約1.2至1.5公尺的實體人行道。（記者黃政嘉攝）

    平鎮復旦高中外標線型人行道暑假將施工改為長約100公尺、寬約1.2至1.5公尺的實體人行道。（記者黃政嘉攝）

    桃園市議員黃敬平邀集相關單位會勘。（桃園市議員黃敬平提供）

    桃園市議員黃敬平邀集相關單位會勘。（桃園市議員黃敬平提供）

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