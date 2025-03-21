桃園美學設計展登場 軍史公園有感改造

藝術家黃鼎豪帶孩子繪畫，另重新設計退役軍武介紹看板，讓圳頭軍史公園更平易近人。（藝術家黃鼎豪提供）

2025/03/21 23:22

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園城市創意設計中心2025年度特展《美學體驗・設計有感》，即日起至4月27日在中原文創園區10倉登場，以「城市對話框」為策展核心，展出過去1年桃園市公部門相關美學設計成果。像是設計師蕭青陽為市府農業局設計的農特產品畫作月曆，描繪了桃園地景與農特產品。城創中心總監游冉琪說，透過此次特展，盼讓大家重視美學設計，一起將桃園市變得更美麗。

游冉琪表示，市長張善政在每次的美學桃園會報中，鼓勵各局處的設計或呈現，要讓市民覺得有感，像農業局2025農特產品月曆，請到設計師蕭青陽設計，她轉述蕭青陽的看法，「月曆不單純僅是印刷品，也能是一張張的畫作」，因此邀請水彩畫家、書法家，以藝術創作概念，設計一個可能作為家中布置的藝術品，創造獨特的畫作月曆。

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游冉琪也介紹，大園區的圳頭軍史公園因年久老舊，社區居民盼藉藝術方式，恢復公園原來的特色與美感，圳頭社區發展協會與藝術家，同時是台北商業大學創意設計與經營研究所副教授的黃鼎豪合作，帶著當地民眾，重新發現在地特色、活力。

黃鼎豪表示，很多在地長輩、小朋友都會到該處公園，但不了解為何存放展示諸多F-5E戰機、M48A3戰車等退役軍武及特色，因此舉辦工作坊，透過擬人化方式，稱呼這些軍武為保家衛國的小武士，退休後在公園中，讓大家欣賞英勇事蹟，並讓孩子繪畫，為這些小武士命名，再轉換為剪影創作，放上軍武展示的圍籬，另重新設計介紹看板，讓軍史公園更平易近人。

此外，桃園市城鄉發展協會與藝術家陳宣誠合作，以桃園區1-4號埤塘為創作意象，邀社區居民與大學生進行共創工作坊，協會理事長邱阿益表示，大家藉植物採集、藍晒技法、翻模、植物燈箱等，一起讓埤塘生態變得有「藝」思。

副市長蘇俊賓主持開幕記者會致詞時，以桃園36年來人口增加100萬，以及曾被戲稱為「全台最醜車站」的中壢火車站為例，說明桃園的美感一直存在，但因城市快速發展，原有空間逐漸不敷使用，擴建破壞了整體美感與和諧。

蘇俊賓說，城創中心的成立，正是希望在城市發展中，透過藝術與設計力的導入，讓桃園的故事更加精彩，且希望得到更多共鳴，未來還有更多在地社區、力量，及設計團隊參與，共同提升桃園競爭力。

藝術家黃鼎豪帶孩子繪畫，轉換為剪影創作，放上軍武展示的圍籬，讓圳頭軍史公園更平易近人。（藝術家黃鼎豪提供）

藝術家黃鼎豪。（記者黃政嘉攝）

桃園市城鄉發展協會與藝術家陳宣誠合作，以桃園區1-4號埤塘為創作意象，邀社區居民與大學生進行共創工作坊，藉植物採集、藍晒技法、翻模、植物燈箱等，讓埤塘生態變得有「藝」思。 （桃園市城鄉發展協會理事長邱阿益提供）

桃市農業局2025農特產品月曆，請到設計師蕭青陽設計。（記者黃政嘉攝）

桃市副市長蘇俊賓（右3）主持《美學體驗・設計有感》特展開幕記者會。（記者黃政嘉攝）

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