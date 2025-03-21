預備核二除役！ 台電規劃興建貯存庫 容納12.5萬桶低放射性廢棄物

核二廠除役計畫作業為期25年，目前處於除役過渡階段，台電規劃利用廠內空間增建1座貯存庫，暫時容納除役拆廠時產生的低放射性廢棄物。（民眾提供）

2025/03/21 17:26

〔記者董冠怡／新北報導〕核二廠除役計畫作業為期25年，目前處於除役過渡階段，台電今天在萬里區公所舉辦公開說明會並表示，後續除役拆廠時將產生低放射性廢棄物，規劃利用廠內空間增建1座貯存庫，暫時容納除役所產生的低放射性廢棄物，可達12萬5千桶，預計2031年初啟用。

台電指出，核二廠包含1號機、2號機共兩部機組，分別自1981年12月28日、1983年3月15日正式運轉，運轉執照已於2021年12月27日、2023年3月14日屆滿，進入除役期間，包含8年除役過渡階段；12年除役拆廠，拆除反應爐及汽機組件等；3年廠址最終狀態偵測，進行廠區環境輻射狀況最終偵測；2年廠址復原階段，拆除剩餘建物，讓土地復原，共計25年。

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台電說明，核二廠現有3座低放射性廢棄物貯存庫，已容納運轉期間產生的廢棄物，未來進入除役拆廠階段後，拆除作業將產生低放射性廢棄物，因此推動「核二廠除役低放射性廢棄物貯存庫興建工程」，利用廠內空間增建1座低放射性廢棄物貯存庫，約可容納相當於55加侖桶的廢棄物達12萬5千桶。

台電補充，此計畫已完成場址調查及基本設計工作，將依放射性物料管理法第17條規定，向行政院核能安全委員會申請建造執照，另按放射性廢棄物處理貯存最終處置設施建造執照申請審核辦法第2-1條，公告相關資料並辦理公開說明會，也會把民眾提出意見納入規劃設計參考。此外，除役執行過程也會持續監測輻射狀況，確保不會對民眾與周邊環境造成影響。

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