為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    頭份蟠桃國小車流量大 4月1日起調整交通號誌

    蟠桃國小車流量大，4月1日起調整交通號誌。（警方提供）

    蟠桃國小車流量大，4月1日起調整交通號誌。（警方提供）

    2025/03/21 17:11

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市人口持續增加，人口高居苗栗縣之冠，市內蟠桃國小學童數多，頭份警分局常接獲民眾反映家長接送車輛眾多導致路段堵塞情形。頭份警方今天下午表示，經與苗栗縣政府交通工務處會勘，將調整交通號誌秒數，自4月1日起實施，請民眾注意。

    頭份警方指出，會勘發現蟠桃國小旁信東路與中興路路口號誌，車流由東往西方向（即蟠桃國小往頭份分局方向）的綠燈號誌目前設定比對向（西往東方向）綠燈號誌為早開及早關，綠燈秒數為40秒，車流由西往東方向（即頭份分局往蟠桃國小方向）的綠燈號誌則設定比對向（東往西方向）綠燈為晚開及晚關，綠燈秒數亦為40秒。

    頭份警方經過研議，認為將該路口全時段東往西方向的綠燈號誌設定為早開，與對向綠燈號誌同步關閉，此設定可以增加10秒的車流通行時間，應可以增加通過該方向車流量，以減少信東路路段塞車情形。

    頭份警方也呼籲，用路人應注意該路口的秒數變化，行經路口時仍應遵守道路交通安全規則、駕駛車輛勿搶快，避免發生危險，警方仍會注意號誌改變後車流情形，作滾動式修正。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播