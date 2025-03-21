頭份蟠桃國小車流量大 4月1日起調整交通號誌

蟠桃國小車流量大，4月1日起調整交通號誌。（警方提供）

2025/03/21 17:11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市人口持續增加，人口高居苗栗縣之冠，市內蟠桃國小學童數多，頭份警分局常接獲民眾反映家長接送車輛眾多導致路段堵塞情形。頭份警方今天下午表示，經與苗栗縣政府交通工務處會勘，將調整交通號誌秒數，自4月1日起實施，請民眾注意。

頭份警方指出，會勘發現蟠桃國小旁信東路與中興路路口號誌，車流由東往西方向（即蟠桃國小往頭份分局方向）的綠燈號誌目前設定比對向（西往東方向）綠燈號誌為早開及早關，綠燈秒數為40秒，車流由西往東方向（即頭份分局往蟠桃國小方向）的綠燈號誌則設定比對向（東往西方向）綠燈為晚開及晚關，綠燈秒數亦為40秒。

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頭份警方經過研議，認為將該路口全時段東往西方向的綠燈號誌設定為早開，與對向綠燈號誌同步關閉，此設定可以增加10秒的車流通行時間，應可以增加通過該方向車流量，以減少信東路路段塞車情形。

頭份警方也呼籲，用路人應注意該路口的秒數變化，行經路口時仍應遵守道路交通安全規則、駕駛車輛勿搶快，避免發生危險，警方仍會注意號誌改變後車流情形，作滾動式修正。

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