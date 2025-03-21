大甲媽4月遶境 台鐵加開自強號、區間列車一次看

2025乙巳年大甲媽遶境進香，將於國曆4月4日晚上10點45分起駕。（資料照，記者張軒哲攝）

2025/03/21 16:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（21日）宣布，配合「2025乙巳年大甲媽祖遶境」暨「2025臺中媽祖國際觀光文化節－大甲鎮瀾宮周邊演藝活動」，將在4月4、5、13日共3天，加開自強號8列次、區間（快）車26列次，合計34列次。

台鐵公司表示，另外，在4月4、5、12、13日（4天）148列次加掛車廂，海線運能提升近四成以疏運人潮。加開的自強號列車將可在3月23日（週日）0時起開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。相關加開列車車次、時刻即日起可於台鐵公司官網（http://www.railway.gov.tw）及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

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台鐵公司表示，為便利民眾乘車，建議多使用電子票證乘車，或預先購買回程車票，以節省排隊購票時間。另外，在4月4、12、13日共3天暫停受理彰化至竹南間海線各站，包含成追線列車的海線區間兩鐵環保業務（攜車袋折疊式腳踏車除外）。

大甲媽祖遶境活動加開班次。（台鐵公司提供）

大甲媽祖遶境活動加開班次。（台鐵公司提供）

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