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    打破5000元天花板！ 彰縣拚垃圾減量 祭清潔隊獎勵金「無上限」

    彰化縣去年7月實施垃圾分類新制，清潔隊員進行破袋檢查。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣去年7月實施垃圾分類新制，清潔隊員進行破袋檢查。（彰化縣環保局提供）

    2025/03/21 16:07

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕全力再拚垃圾減量！彰化縣去年7月提高垃圾整車退運標準，半年內成功讓垃圾減量約2.3萬公噸，在縣府獎勵金加碼到1878萬元後，全縣1300多位清潔隊員，大多數都能領到5000元獎勵金，為了打破天花板，縣府將祭出「獎勵金無上限」專屬條款，讓隊員都能有「垃圾減越多、獎勵金領越多」的鬥志與目標。

    縣長王惠美表示，原本編列800萬元獎勵金，由於垃圾減量18%超過預期，既然焚燒垃圾量減少，也大大減少碳排放，因此加碼獎勵金到1878萬元，為了獎勵最辛苦的隊員，獎勵金至少4成要給隊員，未來也會持續加碼獎金，相信彰化垃圾減量「還有進步空間」。

    環保局表示，原本獎勵金發放辦法，要求至少4成要給隊員，如果以商品禮券方式發放的話，則每人每年不得超過5000元，其餘可添購裝備或是辦理國內觀摩活動等用途。但以今年所發放的獎勵金來看，大多數隊員都可以拿到5000元獎金，為了讓清潔隊「垃圾減量越多，獎勵金領越多」，將修正獎勵條款。

    環保局強調，為了打破5000元齊頭式最高獎勵金的天花板，將祭出「獎勵金無上限」的清潔隊專屬條款，只保留至少4成要給隊員的規定，其餘每人每年發放不再受限最多5000元，發放原則將以實際有從事垃圾清運與回收的隊員為主。

    不過，由於各清潔隊的隊長均為公務人員，受到公務人員激勵獎勵辦法規定，每人每年獎勵金仍維持最高5000元。

    彰化縣去年實施垃圾分類新制，提高垃圾整車退運標準，原本預訂垃圾減量目標是3.5%，新制上路半年減少了18%垃圾量，大約是全縣1.2個月垃圾量，也讓去年下半年每日的人均垃圾量降到0.476公斤，從原本高於全國的每日人均垃圾量0.613公斤的後段班，一口氣進步到前段班，也就是低於全國的每日人均垃圾量0.567公斤，讓垃圾減量交出漂亮成績單。

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